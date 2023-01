Pallanuoto, serie A1: AN Brescia vince 11-8 contro Nuoto Catania

sabato, 14 gennaio 2023

Brescia – L’AN Brescia vince 11-8 contro il Nuoto Catania al termine di una partita dura ed intensa.

I leoni si portano in vantaggio con la rete di Edoardo Di Somma dopo tre minuti. L’approccio dei leoni è buono, con i leoni che pressano in maniera compatta ed intensa. I frutti si vedono in attacco che raddoppia poco dopo con Renzuto.

Catania si sblocca a pochi minuti dalla fine del primo periodo con la rete di Eskert che buca Baggi Necchi. I padroni di casa sfruttano l’inerzia con Torrisi e pareggiano i conti ad un minuto dal termine. I leoni però non demordono e Lazic al centro si gira bene spedendo il pallone alle spalle di Caruso. Sulla sirena però ha ancora una volta la meglio Catania che, sempre con Eskert, pareggia i conti.

Nel secondo quarto i leoni partono bene con la rete di Lazic. Nei primi minuti i leoni sono molto più sciolti anche davanti e Dolce in superiorità trova il 5-3. La spinta della Scuderi porta la squadra di casa a realizzare il 5-4 in superiorità grazie a La Rosa. Catania poi riesce anche a pareggiare a pochi minuti dal cambiovasca grazie al tiro vincente di Camilleri.

Samuele Catania firma anche il sorpasso della sua squadra, ma a 30 secondi dal termine del parziale Brescia acciuffa il pari con Lazic.

Nel terzo periodo rientra Tesanovic tra i pali per l’AN Brescia che firmano la prima rete del parziale. Catania però sembra averne ancora e grazie a Russo pareggia nuovamente i conti. A tre minuti dal termine è bravo Luongo a bucare Caruso per l’8-7 dei bresciani.

Negli ultimi 8 minuti Catania non sembra sentire la fatica e Giorgio Torrisi con una beduina porta i suoi sull’8-8. La costruzione dell’AN Brescia premia ancora una volta Lazic che cala la tripletta con la rete del vantaggio. Di Somma a due minuti dalla fine spedisca Brescia in vantaggio di due gol. Alesiani poi blinda il successo con una rete in superiorità numerica.

Queste le parole di Dolce: “È stata una partita abbastanza dura. Stiamo lavorando tanto per preparare le partite che contano. Siamo tanto concentrati sulle prossime sfide. Dobbiamo continuare a lavorare e migliorarci e soprattutto curare i dettagli”.