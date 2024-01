Pallanuoto: la rappresentativa del Trentino-Alto Adige al Trofeo delle Regioni

martedì, 2 gennaio 2024

Trento – Sono 15 i ragazzi che rappresenteranno il Trentino-Alto Adige al trofeo delle Regioni IP 2024 di pallanuoto, in programma da domani, 3 gennaio, a domenica 7 al Centro Federale – Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia, e riservato agli atleti nati 2009 e seguenti.

Nella fase preliminare le rappresentative regionali sono divise in 5 gironi (3 e 4 gennaio), quindi ottavi e quarti di finale il 5 gennaio, semifinali il 6 e finali il 7 gennaio. La rappresentativa del Trentino-Alto Adige è stata inserita nel girone C con Liguria, Abruzzo e Piemonte. Amaurys Perez sarà il padrino d’eccezione della manifestazione. Il campione del mondo col Settebello a Shanghai nonché vicecampione olimpico a Londra, oggi viceallenatore della Sis Roma, incontrerà i ragazzi protagonisti della kermesse.

Nella giornata di apertura, i ragazzi (provenienti da Rari Nantes Trento, Buonconsiglio Nuoto e Bolzano Nuoto), insieme ai dirigenti e ai tecnici hanno incontrato i presidenti dei Comitati Provinciali della FIN di Trento e Bolzano, Cristian Sala e Walter Taranto, che hanno augurato loro buona fortuna per l’avventura che li attende.

Mercoledì 3 gennaio alle 17:30 la prima sfida con il Piemonte, mentre il 4 gennaio i ragazzi affronteranno la Liguria alle 10.45 e l’Abruzzo alle 17.30. Dal 5 gennaio, la fase a eliminazione diretta.

Gli atleti convocati

– Simone Bejarano (Bolzano Nuoto)

– Andrea Beltempo (Rari Nantes Trento)

– Luca Bonvecchio (Rari Nantes Trento)

– Luca Busato (Bolzano Nuoto)

– Matteo Ciotti (Rari Nantes Trento)

– Lorenzo Cremone (Bolzano Nuoto)

– Lorenzo Dashi (Rari Nantes Trento)

– Mattia Feltrin (Rari Nantes Trento)

– Edoardo Franco (Rari Nantes Trento)

– Kevin Hysa (Bolzano Nuoto)

– Richard Illias (Bolzano Nuoto)

– Alessandro Marinone (Bolzano Nuoto)

– Pablo Mottes (Rari Nantes Trento)

– Davide Pontin (Bolzano Nuoto)

– Federico Uvietta (Rari Nantes Trento)

Capo delegazione – Francesco Scannicchio (Consigliere delegato Pallanuoto Comitato FIN Trento)

Dirigente accompagnatore – Veronica Chistè (Bolzano Nuoto)

Responsabili tecnici – Mirko Signorello (Bolzano Nuoto) e Mattia Cainelli (Buonconsiglio Nuoto)