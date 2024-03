Oro e bronzo italiano ai 2024 ILCA Under 21 European Championships

sabato, 23 marzo 2024

Riva del Garda – La rivana Emma Mattivi bronzo agli Europei ILCA Under 21.

Nel cuore del Mediterraneo, al Real Club Nàutic Port de Pollença a Maiorca, Spagna, si è svolto il 2024 ILCA Under 21 European Championships. Quest’anno, la competizione ha visto la partecipazione di 201 velisti provenienti da 35 nazioni, tra cui una forte rappresentanza europea con 28 paesi in gara. Con 136 concorrenti in ILCA 7 e 65 in ILCA 6, Spagna e Italia hanno guidato le flotte più numerose, ognuna vantando 30 atleti al via.

Il campionato, iniziato ufficialmente il 18 marzo dopo la cerimonia di apertura si è concluso oggi con un programma che ha fatto disputare dieci regate per entrambe le categorie, mettendo alla prova la resistenza, la tattica e la tecnica dei giovani velisti soprattutto per le condizione di vento assolutamente proibitive per la poca intensità.

ILCA 7: vittoria di Enrico Tanferna

Nella classe ILCA 7, l’Italia ha brillato grazie alla vittoria di Enrico Tanferna. Il giovane atleta ha dimostrato consistenza, conquistando il titolo europeo Under 21 superando ieri il tedesco Schweckendiek (campione mondiale U19 e U21 ILCA 7 nel 2022) arrivato secondo; e controllando il terzo in classifica, l’israeliano Pulici Magen. La prova di oggi ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo, l’italiano e il tedesco erano divisi da solo due punti, ma l’arrivo al quinto e quarto posto ha cristallizzato la classifica di ieri.

Nei primi venti posti sono ben cinque gli italiani: 1° Enrico Tanferna (Yacht Club Olbia), 7° Mattia Cesana (Fraglia Vela Riva), 13° Matteo Bertacchi (CV Bellano), 16° Massimiliano Antoniazzi (Yacht Club Adriaco), 20° Anatol Sassi (Circolo della Vela Roma).

Queste le parole del Direttore Tecnico Michele Marchesini: “Un Campionato particolare segnato da condizioni meteo particolari, che hanno messo in risalto le capacità tecniche e tattiche degli atleti. Sono molto soddisfatto per il titolo conquistato da Tanferna che, proprio per la sua struttura fisica, denota la capacità che ha avuto l’atleta di sapersi adattare a queste condizioni. Ottima la stagione di Mattivi che continua a dare consistenza ai risultati, il podio in questi campionati non era scontato e ha saputo interpretare una settimana sempre al vertice della classifica. Anche in questa occasione abbiamo confermato una grande profondità di squadra chiudendo con cinque maschi e cinque femmine nei primi venti posti. Si conferma il trend di crescita del nostro vivaio a livello di classi Olimpiche. Come ho già sottolineato, la svolta è stata a fine 2021, dopo le Olimpiadi, quando con il Presidente Ettorre ho dato il via al nuovo programma di Sviluppo e Under del settore di Preparazione Olimpica. Questa struttura sta lavorando in maniera molto efficace ed è in continuo affinamento: il susseguirsi dei risultati lo dimostra. Si stanno gettando le basi per il cicli Olimpici 2028 e 2032”

ILCA 6: Emma Mattivi sul terzo gradino del podio

Nel campo femminile ILCA 6, è arrivata un’altra medaglia italiana: Emma Mattivi che è arrivata terza. L’atleta italiana difendeva il titolo europeo U21 e ha saputo calarsi in condizioni meteo sicuramente complesse e al limite della possibilità di regatare. Peccato per l’ultima prova disputata oggi che l’ha vista scivolare al terzo posto dopo aver difeso per tante prove il secondo posto. La classifica finale vede prima la polacca Niezabitowska, seconda la spagnola Adan Lledo e terza Emma Mattivi.

Nelle prime venti posizioni anche in questo caso sono cinque le italiane in classifica: 3° Emma Mattivi (Fraglia Vela Riva), 6° Alice Ruperto (CV Crotone), 7° Ginevra Caracciolo (LNI Napoli), 12° Maria Vittoria Arseni (Tognazzi Marine Village), 17° Giorgia Bonalana (Fraglia Vela Riva).

Qui la lista dei partecipanti: https://eurilca.eu/event/305/entry_list

Questo il sito di riferimento: https://2024-under21.eurilca-europeans.org/

INTERVISTE

Enrico Tanferna: “Il campionato si è appena concluso, ed è stato una sfida davvero notevole, data la presenza di condizioni meteo non esattamente ideali per le mie preferenze; solitamente prediligo condizioni di vento forte. Nonostante ciò, sono riuscito ad adattarmi bene e a ottenere un risultato molto positivo. Ricordo che già l’anno scorso avevamo ottenuto ottimi risultati, io e i miei due compagni di squadra ci eravamo classificati rispettivamente al primo, secondo e terzo posto, io avevo conquistato il terzo. Quest’anno, vincere per il secondo anno consecutivo come Italia è stata un’esperienza straordinariamente gratificante e bella per me e per tutta la squadra”.

Emma Mattivi: “È stato un campionato molto difficile, ogni giorno abbiamo avuto condizioni di vento oscillante e molto rafficato che ha messo a dura prova tutti quanti, infatti abbiamo concluso il campionato con punteggi altissimi. Non posso dire di essere completamente soddisfatta ma sono contenta di aver sempre dato il massimo e di non essermi arresa mai. Ringrazio tanto la Federazione che mi ha supportato, la mia famiglia che mi ha dato coraggio e i miei sponsor”.