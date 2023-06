Orienteering: Mariani e Dallera campioni italiani Knockout

domenica, 11 giugno 2023

Avio – Il perugino Francesco Mariani (Pol Masi 9’:01”) e la milanese Caterina Dallera (Punto Nord 11’:10”) sono i nuovi campioni italiani di Orienteering specialità Knock out. La gara si è svolta oggi ed ha visto quarti semifinale e finali ad Avio (Trento). Ieri si erano tenute le qualificazioni a Volano.

Il podio della categoria Elite è completato da Annarita Scalzotto (PWT 11’:13”), Martina Palumbo (Trent-O 11’:16”). Quello maschile invece ha visto il toscano Ilian Angeli (Folgore 9’:11”) e il trentino Giacomo Zagonel (Pol Masi 9:21”). Fonte @Fiso.org.

La gara si è svolta nel centro di Avio con arrivo nella zona del campo sportivo ed è stata organizzata dalla Trent-O di Andrea Rinaldi. Tracciatore il CT Stefano Raus.

Queste le dichiarazioni dei protagonisti al termine dell’intesa giornata di gare che ha visto gli atleti impegnati ben 3 volte con i quarti, semifinali e finali. Uno sforzo fisico e mentale non indifferente. Unica, tra le favorite, a non accedere alla finale la veneta Jessica Lucchetta.

DICHIARAZIONI: Francesco Mariani: “Un campionato italiano è sempre importante. Quella odierna è la mia 5^ vittoria di stagione (2 in Puglia, Vinadio e Corno alle Scale le precedenti) e quindi il bilancio è già buono. Già da ieri ho vinto le qualifiche con belle sensazioni e quindi mi sentivo pronto”.

Lo sviluppo della giornata: “Ai quarti di finale ho gestito le forze, così come in semifinali dove però il livello era più alto. Non è stato facile accedere all’ultima prova, ma una volta in finale ero determinato a far saltare il banco. Non volevo strafare, gestendo inizialmente la situazione per dare tutto nell’ultima tratta lunga. Una mossa vincente che mi ha permesso di guadagnare una manciata di secondi sugli avversari”.

Mariani analizza gli scenari dei prossimi mesi. “Questa settimana verranno ufficializzate le convocazioni per i Mondiali che si tengono a luglio in Svizzera. Il bosco non è stato il mio forte nel 2023, e quindi non sono ancora sicuro del posto in azzurro. A seconda delle scelte del CT Raus imposterò i futuri impegni”.

In attesa di conoscere le convocazioni Mariani è ora atteso alla Jukola, l’importante staffetta svedese e vero e proprio evento di massa in Scandinavia. Si corre nella notte tra sabato e domenica prossima con partenza mass start alle 23. Le squadre sono composte da 7 unità ciascuna. “Avrò un posto in una team importante e quindi dovrò essere sempre concentrato”.

Caterina Dallera aveva puntato forte su questa prova. “Le prove veloci sono la mia specialità e quindi sono felice del successo. Dopo la Sprint di Vinadio questa di Avio. E’ stata una giornata complessa con le qualificazioni e la finale con le 6 migliori e dove ho cercato di fare subito selezione, infatti già dalla partenza vi era una scalinata molto fisica”.

Anche Dallera ha giocato di strategia. “Annarita Scalzotto (poi seconda) è passata in testa. Ho aspettato il finale per piazzare il mio allungo”.

La prova trentina era una tappa fondamentale per il prosieguo della stagione. “Conquistare un ottimo risultato qui era fondamentale (assieme al test sui 3.000 metri) per la convocazione alle prove di Coppa del Mondo in Rep Ceca, ad agosto, a cui tengo in modo particolare. Ora mi aspettano gli esami universitari e allenamenti specifici in carta”.

La rassegna tricolore, organizzata dalla Trent-O ASD ha visto 250 atleti al via. “Per noi una bella soddisfazione – le parole di Andrea Rinaldi – abbiamo cercato di realizzare una competizione di alto livello. Grazie al gruppo di lavoro, circa 35 persone, che si sono prestate per tutto il week end. Come Trent-O festeggiamo inoltre il bronzo di Martina Palumbo, nostra tesserata”.

La FISO era oggi rappresentata da Fabio Hueller.

CLASSIFICHE

1 – Mariani Francesco 9.01 POL. ‘G. MASI’

2 – Angeli Ilian 9.11 G. S. OR. FOLGORE

3 – Zagonel Giacomo 9.21 POL. ‘G. MASI’

4 – Gaio Paride 9.22 U.S. PRIMIERO

5 – Choban Oleksandr 9.23 SPORTISOLA LA MADDALENA

6 – Pellegrino Tecco Edoardo 9.49 PRO TEAM NORD-OVEST

WOMEN ELITE:

1 – Dallera Caterina | 11.10 | POL. PUNTO NORD

2 – Scalzotto Annarita | 11.13 | PARK WORLD TOUR ITALIA S.S.D.

3 – Palumbo Martina | 11.16 | A.D. TRENT-O

4 – Di Stefano Silvia | 11.27 | POL. BESANESE

5 – De Nardis Caterina | 11.33 | POL. ‘G. MASI’

6 – De Biasi Maddalena | 11.34 | OR. TARZO