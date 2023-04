Open di Rimini, 13 medaglie per il Master Rapid SKF CBL

martedì, 25 aprile 2023

Pian Camuno – Fine settimana intenso quello svolto dal 21 al 23 Aprile all’Adidas Open d’Italia da parte del Karate Master Rapid SKF CBL con un bottino di 13 medaglie complessive.

I RISULTATI

Infatti al RDS Stadium di Rimini il sodalizio ha partecipato al 22^ edizione della kermesse nel quale sono andati in passerella ben 1800 atleti provenienti da tutta Italia e dall’estero in rappresentanza di 320 club, si sono sfidati sui tatami allestiti per una tre giorni che ha riempito Rimini. La Master Rapid SKF CBL si è presentata al via con la più folta rappresentanza in gara con una serie di atleti promettenti cresciuti in quella fucina di talenti guidata dai Maestri Francesco Maffolini, Francesco Landi, Dario Zanotti e Dino Sartirani.

15 finali disputate per una medaglia che hanno sortito il numero fortunato di 13 medaglie:

– tre medaglie d’oro conquistate con Matteo Landi, Miriam Ederar e Basma Cherouaqi

– tre medaglie d’argento ottenute grazie alle prestazioni di Filippo Calabrese, Camilla Perina e Elisa Vielmi infine 7 di bronzo ottenute da Aurora Pendoli (doppia U21 e Senior), Alice Fenaroli, Miriam Ederar (Senior), Leonardo Bombardi, Federico Arnone e Michela Frigeni. 5′ Karim Ederar ed Elisa Vielmi (Senior Kata)

CTR GAMES

Lunedì è andato in scena il CTR Games con ben 10 atleti Master Rapid SKF CBL partecipanti per le rappresentative:

Nazionale Ufficiale ITA: Miriam Ederar, Federico Arnone e Oscar Moretti

Rappresentativa NORD: Ludovica Rifugio, Andrea Mazzarello, Melissa Verdone, Basma Cherouaqi, Aurora Pendoli, Filippo Calabrese e Leonardo Bombardi.

Anche in questa gara i successi arrivano sia in Kata che in Kumite. Ciò ribadisce che i risultati ottenuti sono il frutto di un progetto che ha dell’incredibile, sviluppato da un gruppo di tecnici che si prodigano con grande impegno.

“La forza del nostro sodalizio è nella unità di intenti, nella voglia di sacrificarsi, i risultati sono una conseguenza della passione di molte persone, ecco perché è una vittoria di tutti!”, è stato il commento del Direttore Tecnico Francesco Maffolini a fine manifestazione. Prossimo appuntamento per La Youth League WKF di La Coruna, in Spagna dal 26 al 30 Aprile.