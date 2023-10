Olimpiadi invernali 2026: stop alla pista da bob di Cortina, le reazioni

martedì, 17 ottobre 2023

Cortina d’Ampezzo (Belluno) – Il Club Alpino Italiano esprime la sua soddisfazione per lo stop definitivo alla costruzione della pista da bob a Cortina, in occasione dei Giochi Olimpici Invernali Milano – Cortina 2026. Le soluzioni alternative sono St.Moritz e Innsbruck. “Non realizzare la pista da bob a Cortina, ci sembra una presa di posizione di buon senso che ci consente di guardare con ottimismo al futuro”, ha affermato il Presidente generale Antonio Montani.

“Siamo fermamente convinti – continua Montani – che per realizzare un evento olimpico veramente sostenibile, il percorso sia ancora lungo e complesso. La nostra associazione continuerà ad impegnarsi in tutte le sedi opportune per portare il proprio contributo a difesa dell’ambiente e del corretto sviluppo della montagna”.

Il Club Alpino Italiano sottolinea inoltre la necessità di monitorare costantemente le infrastrutture legate all’evento olimpico. “La sostenibilità non è solo un obiettivo, – ha concluso Mario Vaccarella, Delegato al coordinamento delle attività ambientali del Cai -ma un imperativo, specialmente per manifestazioni di portata internazionale come le Olimpiadi. Continueremo a vigilare affinché questo criterio sia sempre al centro delle decisioni”.