Nuovo salvamento, Campionati europei giovanili: per Diego Ferrari (Riva) due ori e record del mondo nella 4×25 manichino

mercoledì, 30 agosto 2023

Riva del Garda – Si concludono con il successo degli azzurrini nella classifica per nazioni i campionati europei giovanili di nuoto per salvamento, di Gorzow Wieelkopolski (gare in piscina) e Miedzyzdroje (gare in mare) in Polonia, con 868 punti per l’Italia e soli 10 di vantaggio sulla Spagna seconda, terza la Francia con 830 punti.

Dopo la convocazione dello scorso anno ai mondiali giovanili di Riccione, dove l’Italia si era piazzata terza dietro ad Australia e Nuova Zelanda, per Diego Ferrari (classe 2006, Amici Nuoto Riva) è arrivata la seconda convocazione che è stata onorata da due medaglie d’oro: la staffetta 4×25 manichino con i compagni Andrea Dallari, Andra Borona e Matteo Belloli consegue anche il record mondiale giovanile in 1.08.88 (migliorando il precedente primato di 1.09.31, sempre targato Italia del 2022), l’altro titolo continentale arriva nel lancio della corda con Andrea Dallari in 11.83.

Passando alle prove oceaniche i migliori risultati individuali sono stati due sesti posti nelle prove della tavola e dell’oceanman (le cui frazioni sono state nell’ordine tavola, nuoto, canoa, corsa), a cui si aggiunge il 12° posto nella gara canoa. Nelle staffette si sono registrati il quinto posto nella oceanman (tavola Ferrari, nuoto Mastrorilli, canoa Lubrano, corsa Dallari) e il nono posto nella salvataggio tavola con Gaetano Lubrano.

Il prossimo appuntamento del salvamento continentale attende la nazionale assoluta, dove sono convocate Helene Giovanelli e Cornelia Rigatti per i campionati europei in Belgio dal 16 al 21 settembre.