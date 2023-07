Nuovi record alla Skymarathon Rosengarten Schlern

sabato, 8 luglio 2023

Tires (Bolzano) – Sono stati 457 gli atleti e le atlete locali, nazionali ed internazionali che hanno preso parte alla sesta edizione della Skymarathon Rosengarten-Schlern a Tires, in Alto Adige. La corsa, organizzata con il patrocinio di Dynafit e il cui percorso è molto amato dai trail runners, si snoda nel meraviglioso paesaggio intorno al Gruppo del Catinaccio, prosegue verso lo Sciliar e dopo l’ultima salita sul Monte Cavone vede l’arrivo a Tires.

“Mega percorso”, “scenario incredibile, sono senza parole” sono stati i commenti dei vincitori del percorso corto, dove si sono registrati due nuovi record: Hannes Perkmann della Val Sarentino con il tempo di 3:25.28.9 e la svizzera Anne-Catherine Rigort con il tempo di 4:18.21.9.

“Questo è uno dei percorsi più belli in assoluto e mi piace sempre tornare a Tires”, ha detto il neo vice campione del mondo di trail running Andreas Reiterer, che ha vinto la gara sui 45 km senza asfalto con un tempo di 4:58.50.6. La donna più veloce sui 45 km è stata Katharina Esswein con un tempo di 6:18.51,2 seguita da vicino da Edeltraud Thaler (6:19.21,7) – entrambe hanno battuto il record del 2021 di Regina Spiess.

Gli atleti, provenienti da 24 nazioni, hanno gareggiato in condizioni climatiche ottimali. Visibilmente sollevato per il fatto che la sesta edizione consecutiva si sia svolta senza intoppi e con molti elogi per gli organizzatori, il responsabile del Comitato Organizzatore Bernhard Rieder ha dichiarato: “Sono enormemente soddisfatto dello svolgimento della gara, ringrazio il mio team, gli sponsor per il loro sostegno e tutti i volontari, senza i quali un tale evento non sarebbe impossibile”. La settima edizione si svolgerà il 13 luglio 2024.