Nuoto: spettacolare 10a edizione del Fondo nel Golfo a Salò, i risultati

sabato, 17 giugno 2023

Salò – L’edizione dei record ha regalato al Fondo nel Golfo una spettacolare giornata di sole, con una temperatura dell’acqua di 23 gradi e 355 iscritti a sancire la definitiva consacrazione della gara di nuoto in acque libere nel golfo di Salò, nata 10 anni fa da un’idea degli atleti master della squadra nuoto Canottieri Garda.

Tre i percorsi: quello da 4,5 km è partito alle 18.40 dalla spiaggia Sirena, vicino alla sede della Canottieri, seguito a 3 minuti ciascuno dalle frazioni da 3 e 1.5 km.

Primo al traguardo sulla distanza più breve un atleta di casa, Samuele Ziglioli, che in 16’ e 41” ha letteralmente sbriciolato il tempo fatto registrare lo scorso anno da Gabriele Franzoni (sempre Canottieri Garda) che aveva vinto in 21:57. Tra le donne ha vinto Giulia Bocchetti in 21:54.

Combattutissimo l’arrivo dei 3 km, con Matteo Cantoni, altro nuotatore Canottieri, che dopo un testa a testa durato fino all’ultima bracciata ha battuto di un solo secondo Leonardo Tweedie in 39:02. Marta Tarchini è prima tra le donne in 42:47.

Sui 4,5 km ha vinto in solitaria Jacopo Ceruti in 58:44, mentre Anna Masetti in 59:44 ha messo a segno la sua seconda vittoria consecutiva dopo quella dello scorso anno.

Alessandro Mora, quinto tra gli uomini nel percorso dei 1500 m, si è aggiudicato la coppa AVIS, che la sezione di Salò, presieduta da Gianluca Banalotti, ha deciso di assegnare al più giovane maggiorenne tra i concorrenti, come stimolo per diventare donatore.

“Siamo molto soddisfatti di aver stabilito un nuovo record di partecipanti proprio in occasione della decima edizione del Fondo nel Golfo – sottolinea Marco Maroni, presidente della Società Canottieri Garda Salò -. Questa manifestazione incarna appieno lo spirito della Canottieri, anche perché nasce da un’idea della nostra squadra master di nuoto, che in questi anni ha dato un contributo fondamentale all’organizzazione dell’evento”.

La gara

La prima edizione, che risale al 7 luglio 2012, prevedeva solo i percorsi da 1500 e 3000 metri, mentre dal 2018 è stato introdotto anche quello da 4500 m. La gara è stata sospesa solo nel 2020 e nel 2021 a causa della pandemia.

Una curiosità: quest’anno il concorrente più maturo è nato nel 1950, mentre il più giovane è del 2008. Per la gara è stata sospesa la navigazione dalle 18.15 alle 20.30, mentre in acqua la sicurezza è stata garantita da un meccanismo articolato composto da mezzi della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza, nonché dai gommoni della Canottieri Garda, ciascuno con a bordo un assistente bagnante con brevetto FIN.

TUTTI I RISULTATI