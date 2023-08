lunedì, 7 agosto 2023

Salò (Brescia) – Nuoto: Martina Ratti bronzo ai Campionati Italiani di Roma. Gran finale di stagione per la nuotatrice Allo stadio del nuoto del Foro Italico di Roma Martina Ratti conquista la medaglia di bronzo nei 400 misti al Campionato Italiano di Categoria estivo 2023.

La nuotatrice lecchese riporta così la Canottieri Garda sul podio di un campionato nazionale dopo 15 anni e sfiora un’altra medaglia nei 200 delfino, fermandosi al quarto posto ma siglando in entrambe le gare il suo record personale.

Altri due atleti Canottieri, Matteo Vimercati e Samuele Ziglioli, hanno guadagnato entrambi un posto nella finale A rispettivamente nei 200 rana e nei 200 stile libero. Da rilevare come, nonostante il settimo posto in finale, Vimercati abbia mancato il tempo per la qualificazione agli Assoluti della prossima stagione per solo un decimo di secondo.

Con Beatrice Chiappini (200 dorso), Ikhlass Soumir (200 dorso) e Matteo Cantoni (200 stile libero) erano sei complessivamente i nuotatori della società gardesana ai campionati, che hanno visto la partecipazione di 2280 tesserati delle più prestigiose società di nuoto italiane.

“Il risultato di Martina sintetizza bene la crescita generale del nostro movimento, che quest’anno ha portato 22 atleti ai campionati regionali e 6 a questi campionati italiani di categoria, con 3 finali conquistate. Traguardi raggiunti grazie a uno straordinario lavoro di squadra. Voglio ringraziare Chiara Chiappini per il suo contributo determinante e la Canottieri che ci ha sempre sostenuto credendo in questo progetto” sottolinea Maurizio Pompele, direttore tecnico sezione nuoto della Canottieri Garda.

Con il bronzo al Campionato Italiano Estivo Martina Ratti chiude una stagione che l’ha vista raggiungere la finale ai Campionati Italiani Assoluti primaverili, al Meeting Internazionale Sette Colli di Roma e al Meeting Internazionale di Milano, vincendo un argento al Meeting Internazionale di Firenze e due medaglie d’oro all’International Alpha Cup nei 400 misti.