Nuoto, le gare del trofeo Meroni e Coppa Sprinter a Rovereto

sabato, 21 ottobre 2023

Rovereto (Trento) – La stagione indoor del nuoto italiano in vasca corta riprende a Rovereto con la 41esima edizione consecutiva del Trofeo internazionale Enrico Meroni e 40esima Coppa Sprinter Amici Nuoto Riva, il più longevo evento natatorio regionale e il più prestigioso del Trentino, organizzato da Amici Nuoto Riva in collaborazione con Leno 2001, che uniscono nuovamente le forze dopo la positiva esperienza nel portare in scena il Rovereto Swim Meeting lo scorso giugno.

Saranno ai blocchi di partenza 33 formazioni provenienti, oltre che dalla nostra Regione, da Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Liguria e dalla Svizzera.

“Dopo i record della scorsa edizione – comunica Nicolò Rigatti, responsabile organizzativo – abbiamo ancora un leggero aumento di presenze: con 900 atleti, quasi 3000 partenti e 178 staffette. Abbiamo confermato la pubblicazione dei risultati in tempo reale sul portale natatoria.com, che distingue i nostri eventi, affiancando anche la diretta streaming. Lo scorso anno i record della manifestazione erano stati 7, quest’anno dovrebbero arrivarne almeno altrettanti.”

Le novità di questa edizione riguardano gli inserimenti della finale Coppa Sprinter sui 50 stile libero dedicata alla categoria esordienti A, gli 800 stile libero maschili e i 1500 stile libero femminili, oltre alla sessione dedicata agli esordienti del sabato mattina.

Si parte oggi, sabato 21 ottobre, con esordienti B impegnati sui quattro stili nei 50 metri ed esordienti A sui quattro stili nei 100 metri oltre ai 50 stile libero fino alle 14, con i migliori due esordienti femminile e maschile che saranno premiati con la targa in ricordo di Laura Ferroni.

Dalle 15.45 spazio agli assoluti che si contenderanno le medaglie nei 400 misti, staffette 4×50 stile libero mixed e 4×50 mista, 800/1500 stile libero, 100 farfalla e 100 dorso, queste ultime due distanze riservate anche alla categoria ragazzi.

Mentre domani, domenica 22 ottobre, dalle 9 ritornano in acqua i big con: 400 stile libero, 100 rana, 100 misti, 100 stile libero, 800/1500 stile libero; e dalle 16.00 grande nuoto con tutte le finali sui 50 metri oltre alle spettacolari staffette 4×50 mista mixed e 4×50 stile libero. La Coppa Sprinters sarà assegnata come prima prova nel pomeriggio tramite le finali dei 50 stile libero a cui accederanno i migliori 8 tempi femminili e maschili delle eliminatorie del mattino. Confermata anche in questa edizione la miglior prestazione assoluta femminile e maschile nei 50 rana alla memoria del Cav. Ignazio De Zuani, che in gioventù aveva imparato a nuotare nel Canale della Rocca di Riva proprio grazie a Enrico Meroni.

In parallelo alle finali gareggeranno anche gli atleti Fisdir sui 50 stile libero, 50 rana, 50 farfalla.

Tra i nomi di spicco medagliati ai campionati italiani 2023 troviamo: l’azzurrina della nazionale giovanile di fondo Ludovica Terlizzi (Genova Nuoto), Cecilia Ghigliotti (Genova Nuoto), Daniele Rosa (Aquamore Aqua13), Martina Ratti (Canottieri Garda Salò), e Veronca Quaggio (Nuoto Mira), che sarà chiamata a difendere i suoi ultimi 2 successi nella Coppa Sprinters.

Amici Nuoto Riva come società organizzatrice schiererà i propri azzurri della nazionale di nuoto per salvamento Helene Giovanelli e Cornelia Rigatti, con Diego Ferrari della nazionale giovanile.