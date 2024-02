Nuoto, la trentina Arianna Bridi conquista il pass per le Olimpiadi

domenica, 4 febbraio 2024

Doha – E’ arrivata la carta olimpica per l’Italia Team dalla 10 km femminile dei Mondiali di nuoto di fondo.

Nelle acque dell’Old Port di Doha (Qatar), infatti, Arianna Bridi si è piazzata in ottava posizione, conquistando una delle quote a cinque cerchi riservate alle 13 migliori atlete non ancora qualificate.

Bella soddisfazione per la trentina Bridi (foto © Giorgio Scala e Andrea Staccioli-DBM), alla prima uscita ufficiale con la Nazionale dall’edizione iridata di Gwangju 2019 dopo essersi messa alle spalle anni tormentati dai problemi di natura fisica.

Quest’ultima, partita nelle retrovie, è riuscita ad archiviare la sua prova insieme al gruppetto delle migliori grazie al tempo finale di 1:57:33.20.

Il podio lo hanno composto l’olandese Sharon Van Rowendaal (oro con 1:57:26.80), la spagnola Maria De Valdes (argento con 1:57:26.90) e la portoghese Angelica Andre (bronzo con 1:57:28.20).

“Questa 10 km è durata cinque anni, – ha dichiarato una commossa Bridi alla fine della gara. – In Corea sono arrivata 13ª a pochi decimi dalla qualifica. In mezzo ci sono state tante cose. Il mio cuore non ha funzionato tanto bene. Sono leggermente delusa per il podio perché ci speravo, però oggi ho coronato un sogno”.

“Questo risultato è un opera d’arte ed è surreale”, ha concluso l’azzurra.

Soltanto 22esima Ginevra Taddeucci che, complice un ultimo giro poco in spinta, è rimasta esclusa dalle posizioni di vertice ma soprattutto da quelle che valevano un posto nazione per i Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024.