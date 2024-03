Nuoto: la Polisportiva disabili Valcamonica terza alla Nord Cup

mercoledì, 6 marzo 2024

Darfo Boario (Brescia) – Gare nella piscina comunale di Darfo Boario Terme, oltre un centinaio di atleti provenienti da tutta la Lombardia in rappresentanza di 12 società sportive: questa è stata la tappa della Nord Cup organizzata dalla Polisportiva Disabili Valcamonica in collaborazione con il CSI Vallecamonica.

La Nord Cup di nuoto è una manifestazione di nuoto per atleti della FISDIR che coinvolge la categoria Promozionale e che vede disputare gare in tutti gli stili di nuoto. Le gare in Piscina sono iniziate alle 9:30 e via via hanno occupato tutta la mattinata fino alle premiazioni intorno a mezzogiorno: tribune piene, atleti entusiasti e preparati, cronometristi del CSI Vallecamonica puntuali e precisi e un gruppo di studentesse del Liceo Celeri di Lovere a dirigere le operazioni di avvicinamento alla vasca degli atleti, il tutto con la precisa organizzazione della Polisportiva alla presenza della presidente Gigliola Frassa e di Angelo Martinoli.

Alla manifestazione ha partecipato la squadra della Polisportiva composta da 14 atleti che hanno gareggiato sia nelle gare individuali che nelle staffette Chiara Vielmi, Carrara Miriam, Elisa Carrara, Elena Valgoglio, Monica Biasini, Sara Brembilla, Lara Magri, Silvia Botticini, Jonathan Iannetta, Mattia Baccanelli, Andrea Provera, Andrea Covelli, Stefano Cretti, Christian Kliner: La classifica finale a squadre ha visto al primo posto la PHB Polisportiva Bergamasca seguita dall’ASD Aole e al terzo posto la Polisportiva Disabili Valcamonica e poi via via la Corona Ferrea Nuoto, la Oltretutto 97, l’Albatros, il Gruppo Nuoto Zenith, la Briantea84, l’Osha ASD, la Polisportiva Milanese 1979, la Rari Nantes Saronno e la Vharese ASD.