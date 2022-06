Nuoto in acque libere: pronti a tuffarsi nel Garda 1300 nuotatori

mercoledì, 22 giugno 2022

Sirmione – Pronti a tuffarsi nel lago di Garda 1300 nuotatori. Sabato 25 e domenica 26 giugno dall’Italia e dall’estero per la tappa del circuito di nuoto in acque libere. Torna la Sunset Swim e grande novità la Combined per gli amanti delle lunghe distanze.

Punta a divertire e, come sempre, affascinare grazie alla sua stupenda location la settima edizione di Swimtheisland Sirmione, storico appuntamento per la community del nuoto in acque libere ideato da TriO Events con il patrocinio della Regione Lombardia, Provincia di Brescia e Comune di Sirmione.

Sabato 25 e domenica 26 giugno sulla sponda bresciana del Lago di Garda non mancheranno le opportunità per mettersi in gioco fino all’ultima bracciata, in base alla propria preparazione, scegliendo la distanza preferita tra le varie competizioni in programma, sostenute da Jaked.

“È un orgoglio per Sirmione accogliere anno dopo anno questa sfidante competizione internazionale – dichiara Lorenzo Loda, consigliere con delega allo sport del Comune di Sirmione – Lo sport è sinonimo di impegno, costanza, grinta, ma anche festa. Realizzare Swimtheisland nelle acque che circondano la nostra penisola è un piacere per gli occhi e per lo spirito. Un modo per vivere a pieno la natura del nostro territorio, valorizzando le bellezze che lo caratterizzano attraverso l’attività sportiva. Offriremo ai partecipanti e al pubblico dell’evento uno spettacolo unico, come solo Sirmione sa donare, fatto di storia, cultura, enogastronomia e i colori del lago di Garda”.

Una due giorni all’insegna dello sport e del turismo, come sottolinea Andrea Rosa di TriO Events: “Un incremento del 30% delle iscrizioni, visto il grande interesse riscontrato da parte di atleti agonisti, ma anche di famiglie e appassionati dall’estero, che rappresentano in media il 15% dei presenti e che scelgono di viaggiare per scoprire la bellezza di questo centro storico. Vogliamo che Swimtheisland rappresenti una festa per l’intero territorio, per cui invitiamo anche i cittadini a condividere le emozioni della manifestazione raggiungendo l’Expo Village presso piazzale Porto”.

LE GARE DI SABATO 25 GIUGNO

Si partirà alle ore 12.30 con le bracciate dei giovanissimi di KID’STHEISLAND su tracciati di 100m (6-7 anni), 200m (8-9 anni) e 400m (10-12 anni). Sarà poi il momento delle squadre del Family/Team Event (800m) e della staffetta MWM Relay (800m), per arrivare alle ore 16.30 alla Short Swim (1.800m) con lo spettacolare passaggio sotto al ponte levatoio dell’imponente Castello Scaligero simbolo di Sirmione.

Dopo le premiazioni alle ore 18.30, la magica atmosfera del sabato culminerà alle 20.30 con la Sunset Swim (1.500m): le Grotte di Catullo, resti di una suntuosa villa romana tra le più estese del nord Italia, faranno da sfondo a una indimenticabile nuotata al tramonto. Gli swimmer transiteranno nell’area archeologica per raggiungere la spiaggia Giamaica in punta alla penisola di Sirmione, dove accompagneranno la discesa del sole nuotando verso il centro storico per brindare al Pirlo Party con il cocktail più cool del mondo secondo The New York Times.

LE GARE DI DOMENICA 26 GIUGNO

Domenica 26 giugno dalle ore 11 spazio alla regina dell’evento, l’intensa Classic Swim (3.200m), con un percorso mozzafiato che prevede il periplo della meravigliosa penisola di Sirmione, dal lungolago Diaz fino all’incantevole Spiaggia del Prete con i suoi ciottoli bianchi, incorniciata dalle mura del Castello. Infine la novità assoluta della stagione, che vedrà per la prima volta disputare anche la Combined Swim, la combinata di Short 1.800m prevista sabato e Classic 3.200m domenica.

LE TAPPE DEL CIRCUITO E LA SWIMTHEISLAND ACADEMY

Il circuito ha avuto inizio in Sardegna il 21 e 22 maggio con Swimtheisland San Teodoro. Dopo la tappa lombarda, sarà come da tradizione Swimtheisland Golfo dell’Isola a chiudere il cerchio in qualità di main event l’1 e il 2 ottobre nella ligure Spotorno. Quest’ultima sfida sarà preceduta da Swimtheisland Academy dal 28 settembre al 2 ottobre. I training day guidati da Simone Menoni, ex Nazionale di fondo e allenatore più volte convocato con la Nazionale Italiana Giovanile Open Water, e Matteo Furlan, campione della Nazionale Italiana, intendono offrire consigli tecnici e tattici con cui approcciarsi al meglio alle gare e al nuoto outdoor.

Per informazioni e iscrizioni www.sharetheroad.it