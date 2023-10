Nuoto: il team Garda Salò conquista la Coppa Canottieri Swim Cup

lunedì, 30 ottobre 2023

Salò (Brescia) – Al XIV Meeting di Nuoto Città di Salò, che si è svolto al Polo Sportivo Canottieri, la miglior prestazione assoluta, in base al punteggio Swimming Points – World Aquatics, è stata quella di Filippo Doldi (Soncino Sporting Club) per la categoria maschile, mentre tra le donne è stata quella di Benedetta Rizzi (Sport Dream – Campus Team Pavia). Ad entrambi i vincitori è stato consegnato un premio in denaro e una targa offerti dallo sponsor event Gioielleria Tranquilli.

Quest’anno, per la prima volta, è stato anche assegnato il Trofeo Canottieri Swim Cup, riservato alla prima società classificata tra le “Canottieri”, che è andato alla padrona di casa, la Garda Salò. Al secondo posto è stata premiata la Canottieri Baldesio, al terzo la Canottieri Bissolati e al quarto la Canottieri Vittorino da Feltre.

Premiati (in denaro) anche gli allenatori delle prime tre società della classifica generale: al primo posto Mauro Comelli (Sport Dream Campus Team Pavia), al secondo posto Maurizio Pompele e Chiara Chiappini (Società Canottieri Garda Salò) e al terzo Eric Ghidoni (Soncino Sporting Club).

Erano 13 società sportive partecipanti, provenienti da tutto il nord Italia, e più di 200 atleti di età compresa fra i 10 e i 22 anni. L’evento a invito, di carattere interregionale, patrocinato dal Comune di Salò.

Nata come meeting internazionale per coinvolgere le squadre straniere che si allenavano a Salò, la manifestazione si è evoluta nel tempo fino a coinvolgere campioni assoluti di livello nazionale. Quest’anno l’evento assegnava per la seconda volta anche i premi dedicati a Renato Tranquilli, in ricordo del primo campione italiano di nuoto nella storia della Canottieri Garda, scomparso nel 2020, che conquistò il titolo nel 1950 nei 100 stile libero.

Le gare hanno seguito una suddivisione in sessioni maschili e femminili, svolte sia al mattino sia al pomeriggio di ieri e il cronometraggio automatico è stato curato dalla Federazione Italiana Cronometristi.

Red. Sp.