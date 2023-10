Nuoto, i risultati del 41° Trofeo Meroni: doppietta Acqua13, a Helene Giovanelli la Coppa Sprinters

venerdì, 27 ottobre 2023

Riva del Garda – Il nuoto italiano torna in vasca con il primo evento indoor della stagione, il 41° Trofeo internazionale “Enrico Meroni” più longevo meeting regionale ed il più prestigioso in Trentino organizzato da Amici Nuoto Riva con la collaborazione di Leno 2001 al centro natatorio di Rovereto è stato impreziosito da 3 nuovi record. Nella due giorni di gare si sono confrontati oltre 900 atleti in rappresentanza di 33 società provenienti, oltre che dalla nostra Regione, anche da Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Liguria e Svizzera, per un totale di quasi 3000 presenze gara e 180 staffette. Tra le tra le squadre ha primeggiato per la seconda volta consecutiva Aquamore Acqua13 con 396 punti, seguita a soli 2 punti da Gp Nuoto Mira in seconda posizione come nella scorsa edizione e terza Genova Nuoto My Sport con 330 punti, citazione anche per il Team Verona quarto a solo un punto dal podio. Da sottolineare che la classifica di società è stata in bilico fino all’ultima gara in programma con la staffetta 4×50 stile libero maschile, che al via vedeva le due prime formazioni appaiate a quota 382 punti.

A livello individuale i protagonisti sono stati Helene Giovanelli (Amici Nuoto Riva) e Giacomo Zocca (Team Verona) entrambi vincitori della finale sui 50 stile libero che ha assegnato la 40a Coppa Sprinters “Amici Nuoto Riva” con 25.68 e 23.93. Per Helene Giovanelli arriva la doppietta personale con il successo anche nei 50 farfalla con 28.00.

I nuovi record della manifestazione sono stati tre con Daniele Rosa (Acqua13) nei 400 misti con 4.22.45, Salvatore Macauda (Genova Nuoto) negli 800 stile libero con 8.19.43 e Ludovica Terlizzi (Genova Nuoto) nei 1500 stile libero con 16.57.30.

Il presidente provinciale della Federnuoto Cristian Sala ha consegnato i premi del Grand Prix, che riconosce la polivalenza degli atleti nelle loro tre migliori gare, ai vincitori Aurora Amicone (Taurus Nuoto) con 2115 punti e Daniele Rosa (Acqua13) con 2143 punti, al secondo posto Ludovica Terlizzi con 2086 e Jovan Ilievski con 2040, al terzo posto Veronica Quaggio con 2077 e pari punti al maschile con 2015 per Mattia Bassi (Sport Center Polisportiva Parma) e Salvatore Macauda.

La miglior prestazione alla memoria del comm. Ignazio De Zuani nei 50 rana, conosciuto nel mondo del nuoto trentino e compagno di nuotate di Enrico Meroni nel canale della Rocca di Riva, è andata a Veronica Quaggio (Gp Nuoto Mira) con 33.00 e Jovan Ilievski (Team Nuoto Trento) con 28.83. Doppietta personale anche per Ilievski grazie al successo nei 100 rana in 1.02.72.

Nella categoria ragazzi ci sono state due doppiette nei 50/100 stile libero per Cecilia Gaetani (Gabbiano Nuoto) con 27.95/1.00.69 e Vittorio Lanfrit (Sporting Club Noale) con 25.64/54.45.

La miglior prestazione esordienti “Laura Ferroni” se la sono aggiudicata Iris Simioni (Cn Le Bandie – Spresiano) con 456 punti nella finale dei 50 stile libero e Federico Aiello (Fondazione Bentegodi Verona) con 349 punti nei 100 stile libero.

Per il secondo anno è stato positivo il riscontro dell’inserimento delle distanze dei 50 stile libero, rana e farfalla Fisdir, che ha visto la partecipazione di 10 atleti di Buonconsiglio Nuoto e Amci Nuoto Riva.

Per Amici Nuoto Riva sono saliti sul podio:

– Helene Giovanelli oro 50 stile libero e 50 farfalla, argento 100 stile libero

– Lorenzo Ferrari argento 100 stile libero esordienti A

– Viola Suman bronzo 100 stile libero esordienti A

– staffetta 4×50 stile libero esordienti A bronzo con Lorenzo Ferrari, Dan Curzac, Emanuele Bernardi, Andrea Bommartini

Ha conquistato l’accesso alle finali: Samuel Guarnati nei 50 stile libero e nei 50 farfalla.

I nuovi record sociali sono stati 2:

– Helene Giovanelli nei 50 stile libero con 25.63, che le vale anche il tempo limite per i campionati italiani assoluti di novembre e marzo

– staffetta 4×50 stile libero mixed con 1.43.26 composta da Samuel Guarnati, Helene Giovanelli, Cornelia Rigatti e Davide Ballardi

