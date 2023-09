Nuoto, celebrati i successi degli atleti trentini

mercoledì, 13 settembre 2023

Trento – La stagione agonistica 2022-2023 per il nuoto trentino è conclusa e il Comitato Provinciale di Trento della Federazione Italiana Nuoto, in stretta collaborazione con ASIS e con il Comune di Trento, ha proposto una giornata di festa per celebrare i successi, prima di tuffarsi verso nuovi obiettivi e verso una nuova stagione.

Al Lido Manazzon di Trento si è infatti tenuta la “Festa del Nuoto Trentino – Manazzon 2k26”, un pomeriggio di festa dedicato agli atleti e ai traguardi conquistati quest’anno, ma anche l’occasione per “salutare” l’impianto di via Fogazzaro prima dell’inizio dei lavori, dando quindi l’appuntamento al 2026.

Ben 200 atleti del Comitato, con la preziosa collaborazione di circa 40 volontari, si sono divertiti con il “Nuoto senza frontiere”. Atleti di tutte le età (dai 10 ai 25 anni circa), di tutte le discipline del Comitato (nuoto, nuoto per salvamento, tuffi, nuoto artistico e pallanuoto) e di squadre diverse, sono stati mescolati in squadre davvero inedite, affrontandosi in divertenti giochi in acqua, dallo “staffettone” con regole molto particolari alla sfida sugli scivoli, dal “quizzone” a tema nuoto fino alla sfida finale sui materassini gonfiabili.

Nel tardo pomeriggio sul prato del Lido Manazzon, poi, si è tenuta la premiazione degli atleti che nel corso di questa stagione hanno ottenuto risultati importanti a livello nazionale: anche in questo caso sono state coinvolte tutte le discipline e tutte le età, dagli Esordienti fino ai Master. A premiarli, il sindaco di Trento Franco Ianeselli, l’assessore allo Sport Salvatore Panetta, il presidente di ASIS Martino Orler e il presidente del Comitato provinciale di Trento della FIN Cristian Sala, insieme ai consiglieri del Comitato.