Nuoto: ai Campionati regionali estivi un successo per la Canottieri Garda Salò

lunedì, 24 luglio 2023

Lodi – Ai Campionati Regionali Estivi di Nuoto, che si sono tenuti dal 14 al 16 e dal 20 al 23 luglio a Lodi (MI), gli atleti della squadra agonistica della Canottieri Garda Salò hanno gareggiato con i migliori atleti della Lombardia, qualificandosi per le finali e guadagnando due medaglie d’oro, una d’argento e una di bronzo.

Matteo Vimercati ha trionfato nella gara di 200 rana e Martina Ratti si è aggiudicata l’oro nei 200 delfino. Secondo posto invece per Samuele Ziglioli nelle gare di 200 stile e 800 stile, mentre Matteo Cantoni ha conquistato la medaglia di bronzo negli 800 stile.

“Siamo molto soddisfatti dei risultati che abbiamo ottenuto, una speciale menzione va a Matteo Vimercati, che ha sfiorato il tempo richiesto per qualificarsi ai Campionati Italiani Assoluti ed entrare nell’elite del nuoto italiano”, commentano gli allenatori Maurizio Pompele e Chiara Chiappini, che stanno preparando gli atleti per l’ultima grande sfida della stagione: i Campionati Italiani Estivi a Roma, in programma dall’1 all’8 agosto.

I Finalisti Regionali Categoria Ragazzi : Beatrice Chiappini (100 e 200 dorso, 400 e 800 stile); Serena Fugagnoli (100 e 200 dorso); Giacomo Tonelli (100 e 200 dorso e 400 misti); Andrea Foloni (200 rana, 200 e 400 misti); Vittoria Vezzola (200 rana); Francesco Zambiasi (1500 stile); Serena Fugagnoli, Vittoria Vezzola, Maria, Eva Cavagnini e Beatrice Chiappini (staffetta 4×100 mista); Giacomo Tonelli, Andrea Foloni, Lorenzo Caminati e Andrea Vezzola (staffetta 4×100 mista)