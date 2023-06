Nuoto, 45 medaglie per Amici Riva ai Campionati Italiani Salvamento: i risultati e i convocati per gli Europei

venerdì, 9 giugno 2023

Riccione – Grandi successi ai recenti campionati italiani di salvamento a Riccione, dove Amici Nuoto Riva ha conquistato 54 medaglie, 6 coppe sui podi nazionali di società e il terzo posto nello scudetto, dove si sono sommati i punteggi dei migliori atleti in piscina e mare. A tutto questo si aggiunge, che tre atleti gardesani sono stati convocati in l’azzurro per i prossimi campionati europei: Helene Giovanelli e Cornelia Rigatti tra le assolute in Belgio a settembre, Diego Ferrari tra gli junior in Polonia ad agosto.

Passando al campionato italiano in vasca protagonista Helene Giovanelli con il tris d’oro nei 100 percorso misto, 50 manichino e 50 manichino sprint, e il doppio argento nei 50 ostacoli e 100 manichino. Grazie a questi risultati vince il titolo di campionessa italiana assoluta in piscina, e per la prima volta riesce ad ottenere la qualificazione di diritto con punteggio al campionato europeo.

Nelle staffette le ragazze della 4×25 manichino Elena Spagnolo, Cornelia Rigatti, Lucia Bortolotti, Helene Giovanelli sono d’argento, mentre arriva il bronzo nella 4×50 pool lifesaver con Alessia Bottaro al posto di Bortolotti.

Mentre nei campionati italiani in mare, le medaglie a livello assoluto sono state 11, di cui 6 individuali: Cornelia Rigatti doppietta d’oro nella gara canoa e tavola, argento nell’oceanwoman, bronzo nella classifica a punti in mare; Diego Ferrari oro nella gara tavola; Helene Giovanelli campionessa italiana assoluta piscina + mare. Nelle prove di staffetta la squadra si è espressa al meglio ottenendo il secondo miglior punteggio con 5 medaglie sulle 9 disponibili: storico oro nella ocean lifesaver mixed con Giovanni Marocchi di corsa, Giacomo Marocchi a nuoto, Cornelia Rigatti in tavola, Alice Civettini in canoa; doppio oro nella salvataggio tavola con Giacomo Marocchi e Diego Ferrari (alla conferma del titolo), Helene Giovanelli e Cornelia Rigatti; bronzo nella oceanwoman con Cornelia Rigatti in tavola, Emily Marsiglia in canoa, Helene Giovanelli a nuoto, Eleonora Turrini di corsa; argento della 4×90 sprint sulla spiaggia con Eleonora Turrini, Anna Campanelli, Elena Spagnolo, Giulia Rosa.

Non potevano mancare i successi del campionato italiano di categoria prove oceaniche, dove Amici Nuoto Riva ha conquistato 35 medaglie (11 oro, 10 argento, 14 bronzo), per un totale di 17 atleti diversi a podio.

Primo posto a squadre tra gli junior, con un vantaggio di 43 punti e 9 medaglie, tra cui spicca la tripletta di Diego Ferrari nelle prove con tavola e canoa:

– Giovanni Marocchi argento nella tavola e bronzo oceanman

– Giacomo Marocchi e Diego Ferrari oro nella staffetta tavola

– Lucia Bortolotti 3 bronzi a frangente, tavola e oceanwoman

Gli esordienti A hanno conquistato complessivamente 6 medaglie, per Ferrari e Tagliasacchi si tratta delle prime medaglie individuali a un campionato italiano:

– Sara Danciu argento canoa e bronzo tavola

– Camilla Tagliasacchi argento bandierine

– Isabel Raso bronzi canoa e frangente

– Lorenzo Ferrari bronzo tavola

Secondo posto a squadre anche nella categoria ragazzi con 3 bronzi e Nicole Brighenti protagonista individuale nell’oceanwoman e canoa, oltre alla staffetta torpedo con Carlotta Finocchiaro, Giulia Torboli e Angelica Potrich.

Nella categoria senior terzo gradino del podio con 6 medaglie, di cui 4 ori con Cornelia Rigatti protagonista vince le prove tavola, canoa, oceanwoman e la staffetta tavola con Helene Giovanelli che si prende l’argento nel frangente:

– Mattia Banello argento nei 90 sprint sulla spiaggia

Nella categoria cadetti gareggiando solo al femminile arriva il quinto posto di società con le medaglie di Alice Civettini oro canoa e argento oceanwoman.

Le finali giovani (categorie femminili junior e cadette, maschili ragazzi e junior valide per le selezioni internazionali) conquistate sono state 18, da cui sono arrivate altre 9 medaglie:

– Diego Ferrari 1° oceanman, 1° tavola, 2° canoa

– Giovanni Marocchi 2° oceanman, 3° tavola

– Lucia Bortolotti 2° frangente, 3° oceanwoman

– Alice Civettini 2° oceanwoman, 3° canoa