Notte biancorossa: i tifosi del Monza infiammano Ponte di Legno

Ponte di Legno (Brescia) – Notte biancorossa in una piazza XXVII Settembre di Ponte di Legno (Brescia) gremita di tifosi del Monza e turisti. La squadra brianzola sta preparando la sua seconda stagione in serie A nel Comprensorio Ponte di Legno-Tonale: i calciatori sono arrivati lunedì scorso all’hotel Mirella, si allenano al centro sportivo di Temù, dove nel pomeriggio hanno disputato la prima amichevole contro la Nuova Camunia (vinta 11-0). Ponte di Legno e Temù sono bardate con i colori biancorossi, bandiere e striscioni sono esposti ai balconi di case, bar, ristoranti ed esercizi commerciali.

“Qui – ha spiegato all’inizio della serata Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza – ci troviamo benissimo, abbiamo scelto questa località per le strutture sportive che disponeva e qui ci stiamo trovando bene sia a livello sportivo sia all”hotel Mirella che ci ospita”. Il messaggio di Adriano Galliani per la stagione 2023/2024: “Puntiamo a migliorare i 52 punti conquistati la scorsa stagione”.

La “Notte Biancorossa” è iniziata una manciata di minuti dopo le 21 con l’arrivo dei giocatori sul bus Maroni scoperto in piazza XXVII Settembre, poi sul palco sono saliti i sindaci di Ponte di Legno, Ivan Faustinelli, e Temù, Giuseppe Pasina, il primo ha posto l’accento sull’accoglienza del Comprensorio Ponte di Legno-Tonale e augurato una buona stagione al Monza, mentre il secondo ha ricordato il presidente del Monza, Silvio Berlusconi, scomparso poche settimane fa.

Sono state presentate, con gli sponsor, le maglie del Monza della stagione 2023/2024, quindi sono sfilati sul palco i calciatori biancorossi e Adriano Galliani ha chiesto a mister Palladino e alla squadra di realizzare un sogno: arrivare nelle prime sette posizioni e conquistare un posto nelle Coppe Europee per la stagione 2024/2025. Le parole dell’amministratore delegato dei biancorossi “Questa squadra ha un forte legame con la città di Monza, il capitano (Pessina ndr) ed io siamo nati in questa città e per questo sentiamo in modo particolare i colori biancorossi” hanno acceso i tifosi che hanno inneggiato alla squadra in un clima da stadio.

Al termine mister Palladino e la squadra hanno regalato la maglia numero 10 – quella che tradizionalmente indossa il regista – ad Adriano Galliani che, emozionato, ha ringraziato. La “Notte biancorossa” si è conclusa con musica, canti e tifosi biancorossi in festa. Domani la squadra riprenderà ad allenarsi al centro sportivo di Temù per una “stagione che rappresenta quella della consacrazione in serie A”.

