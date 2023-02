Musica ed Emozioni: speciale serata al Palasport di Ponte di Legno

domenica, 26 febbraio 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Una serata speciale al Palazzetto dello Sport di Ponte di Legno (Brescia), dove è andato in scena il concerto-dibattito “Musica ed Emozioni” che ha visto la partecipazione di giovani e famiglie dell’Alta Valle Camonica, oltre ai turisti. La serata, condotta da Maddalena Damini, è stata aperta dall’intervento della presidente della Pro loco Elena Veclani, che ha svelato l’obiettivo: sensibilizzare giovani e meno giovani sulla sicurezza e prevenzione stradale. Musica e interventi si sono alternati durante la serata. “La musica – hanno sottolineato gli organizzatori – è un potente mezzo di comunicazione che può suscitare emozioni e far riflettere su temi di grande importanza”.

GLI INTERVENTI – Nella prima parte sono intervenuti il Capitano Filiberto Rosano, comandante Compagnia Carabinieri Breno e il Maresciallo Capo Devis Kaswalder, Aliquota Radiomobile Carabinieri di Breno, e responsabili delle associazioni del soccorso, in particolare Manolo Bosio, presidente L’Arnica Berzo Demo e Luca Toloni, presidente Associazione Amici Ponte di Legno.

Il Capitano Filiberto Rosano (nel video) ha evidenziato le tre azioni che vengono portate avanzati dai carabinieri: formazione, informazione e prevenzione. Quando si ferma una persona alla guida sotto gli effetti di alcol o droga, viene sovente chiesto: “Quanti punti della patente perdo?”. “La domanda che l’autista si deve porre – ha spiegato il Capitano Rosano – è un’altra: ho rispettato le norme, ed ho evitato di farmi male e di far male ad altri”. In quest’ottica l’obiettivo è azzerare le multe perché tutti rispettano le regole.

Il Maresciallo Capo Devis Kaswalder ha illustrato i dati relativi agli incidenti stradali a livello nazionale ed europeo: “Gli incidenti stradali – ha rimarcato il Maresciallo Capo Kaswalder – sono la prima causa di morte: nel 2021 – gli ultimi dati disponibili – le cause che hanno provocato incidenti sono stati l’uso del telefonico in auto, seguito dall’alta velocità e dall’abuso di alcool o guida sotto l’effetto di stupefacenti”. Nel 2021 sono morte 8 persone al giorno in incidenti stradali.

Il presidente de L’Arnica Berzo Demo, Manolo Bosio, 26 anni di attività, ha raccontato il tipo di intervento del volontario, dalla chiamata della centrale all’arrivo sul posto: “Sovente – ha detto – ci troviamo di fronte a un clima surreale, talvolta di grandi urla, altre di un silenzio surreale e purtroppo qualche volta ci dobbiamo arrendere e dire: non ce l’abbiamo fatta. Per noi questo è la cosa peggiore perché ci troviamo in una situazione di impotenza”.

Il presidente dell’Associazione Amici Ponte di Legno Luca Toloni, 20 anni di servizio, ha posto l’accento sulla corretta comunicazione della via dove i volontari si devono recare “per rendere efficace e nel minor tempo possibile il nostro intervento”. Inoltre ha evidenziato l’attenzione verso i bambini a bordo delle auto che devono essere posti nel seggiolino, anche se si percorrono poche centinaia di metri in auto.

COVER BAND – Sono inoltre intervenuti Rosanna Pennacchio, Erika Pietti, Valerio Crotti dell’associazione La linea della vita, e Roberto Merli dell’associazione Condividere la strada e alcuni momenti toccanti sono stati i racconti di incidenti con vittime.

L’esibizione dal vivo della cover band di Antonello Venditti “In Questa Banda di Ladri” che ha interpreto brani adeguati al contesto della serata, ha coinvolto il pubblico in una serata che rimarrà nella storia di Ponte di Legno.