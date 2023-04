Mtb-Orienteering: l’Italia del trentino Fabiano Bettega è argento all’Europeo

sabato, 29 aprile 2023

Soulé (Portogallo) – L’Italia della Mtb-Orienteering, con il trentino Fabiano Bettega, il friulano Iris Pecorari, e il veneto Riccardo Rossetto, si esalta, sogna, esulta e poi caccia l’urlo di vittoria in gola per un argento beffa proprio sulla linea del traguardo, dove a trionfare è la Finlandia, nella Mix Relay del Campionato Europeo che si è chiuso a Loulè, nella regione dell’Algarve (foto credit Fiso).

Competa il quadro di questa giornata portoghese il 5° posto dei ragazzi della M20 (Matteo e Michele Traversi Montani con Sebastiano Akira Cavagnis). In M20 vince la Francia su Finlandia e Svezia.

L’Italia che è partita subito bene in prima frazione delle Mixed Relay. Iris Pecorari chiude la prima staffetta incollata alla finlandese Antonia Haga (46’:02”). Tocca poi a Fabiano Bettega prendere il testimone e chiudere a 25” da Andre Haga. L’oro ancora tutto da decidere e il sogno sembra avverarsi quando Riccardo Rossetto prende il largo in 3^ frazione arrivando nel finale con 43” di vantaggio su Teemu Kaksonen.

E’ qui il contrattempo che non ti aspetti con Rossetto che fora, ma ormai non ha più tempo per fermarsi a riparare la gomma. Il vicentino tira dritto, pedalando sul cerchio ma il finlandese rinviene e lo supera proprio sulla linea d’arrivo. Per l’Italia si chiude così in modo quasi drammatico con alcuni degli azzurri che scoppiano in lacrime.

Tocca al CT Simone Bettega commentare questa incredibile giornata: “Sapevamo che la Mixed Relay sarebbe stata una gara in cui potevamo giocarci le nostre carte, ma mai avremmo pensato che sarebbe andata così. Oggi il secondo posto in Staffetta è un risultato storico che mette la ciliegina sulla torta in questa trasferta portoghese che ha visto anche un oro e 3 bronzi (Pecorari e Matteo Traversi Montani)”.

Il CT aggiunge. “Ovviamente c’è un po’ di rammarico per l’oro sfumato al finish a causa di una foratura. Tutti e tre gli azzurri, Iris, Fabiano e Riccardo hanno disputato tre frazioni magistrali e torneremo a casa ancora più consapevoli del nostro valore internazionale”.

Uno sguardo ai giovani: “Nella categoria Junior un’altra gara di livello da parte dei nostri atleti che riconfermano il quinto posto dello scorso anno. Sono riusciti comunque a portare a casa un’ottima prestazione di squadra che infonde fiducia in ottica delle prossime staffette mondiali”.

Concludiamo questa trasferta con un bottino importante, un oro, un argento, tre bronzi, un 5º e un 6º posto. “Direi che il mio anno da CT non poteva cominciare meglio di così”, conclude Bettega.

CLASSIFICA:

1^ Finlandia 119′:16″

2^ Italia a 1″

3^ Svizzera a 13″