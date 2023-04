Mtb-Orienteering, Europei con Pecorari oro e Traversi Montani bronzo

mercoledì, 26 aprile 2023

Loulè – Oro e Bronzo. Sono questi i brillanti risultati conseguiti oggi dagli azzurri della Mtb-O ai Campionati Europei di specialità che si sono aperti con la gara Middle a Loulè, nella regione dell’Algarve.

Le medaglie sono state ottenute da Iris Pecorari, oro nella categoria W20, e da Mateto Traversi Montani, trentino di Baselga di Pinè, lo stesso paese del Presidente FISO, Sergio Anesi.

ORO: Partiamo però dalla medaglia più prestigiosa, con Pecorari che ha avuto la meglio in modo nettissimo sulla ceca Natali Chamrada, distanziata di ben 01:03″. Bronzo alla svedese Tilda Palm, a +01:52″.

Per la goriziana, che abita a Poggio Terza Armata, nel comune di Sagrado, si tratta della realizzazione di un sogno, visto che più volte nei mesi scorsi aveva dichiarato che l’obiettivo 2023 era quello di conquistare un oro.

Per la neo campionessa europea una gara condotta in sicurezza. Dopo i primi intertempi in cui era segnalata in 2^ posizione, ha aperto il gas lasciandosi tutte alle spalle.

Traversi Montani è stato invece preceduto dallo svizzero Noe Henseler, che ha chiuso in 32′:30″, precedendo di 38″ il ceco Tomas Zrnik. Per l’azzurro un gap di 3′:01″.

Se l’oro è sempre saldamente stato nelle mani di Henseler, la lotta per l’argento è stata piuttosto aperta con un continuo scambio di posizioni. Nel finale però, complice una foratura, il divario si è allargato resistendo al possibile ritorno dell’altro ceco, Antonin Svoboda.

Da segnalare, nella categoria Elite, il 9° posto di Fabiano Bettega, che conferma di essere un atleta sempre affidabile ai massimi livelli.

DICHIARAZIONI: L’azzurra racconta la sua soddisfazione di una medaglia carica di pathos perché caratterizzata da un contrattempo che poteva cambiare lo svolgimento delle gara:

“Una medaglia che definirei sofferta perché ho avuto una serie di inconvenienti. Prima della partenza si stava staccando un pedale della bici e nessuno aveva un modello di riserva come il mio. Ho dovuto prendere pedali e scarpe in prestito da altri atleti. Non le condizioni ideali per correre. In gara, poi, un frontale con altro atleta, fortunatamente nulla di grave, anche se la bici era danneggiata con il leggio che non stava più fermo”.

Questa la parte difficile, invece ecco il commento e tutta la gioia. “Indubbiamente una grande soddisfazione, attesa da anni. Ora che la mia avversaria storica con la Kaarina Nurminen, è salita nella categoria superiore, la vita è più semplice”.

Percorari conclude: “Il Portogallo mi porta bene. Qui avevo vinto un oro 2 anni fa”. E sulla gara: “Una prova dura per via del caldo improvviso a cui nessuno di noi era abituato, 33° una vera sofferenza, abbinata alla tanta salita che ha reso la prova complessa”.

Traversi Montani, 17 anni a settembre e tesserato per l’Orienteering Pinè: “Sono partito molto bene, poi nel finale una foratura mi ha appiedato. Ho riparato velocemente la gomma, ma questo fatto mi ha inevitabilmente deconcentrato. Sono però molto felice perchè è la mia prima medaglia internazionale. Personalmente credo che sarei arrivato comunque 3°, ma con meno distacco”. Sul Portogallo: “Un terreno ostico, pieno di sassi e polveroso, ma lo era per tutti. A livello di gambe mi sento bene, mentre a livello tecnico non ho commesso errori”. Guardando al futuro. “Credo di essere più adatto alle Long, piuttosto che una Sprint”.

Le parole della FISO, arrivano per voce dal Presidente, Sergio Anesi, e del responsabile del settore Mtb-O Adriano Bettega: “Un grande risultato di squadra complimenti da tutto il Consiglio Federale. Oltre alle medaglia voglio sottolineare i risultati degli Elite e la costanza dei nostri ragazzi. Ora aspettiamo le altre gare, ma siamo fiduciosi”.

A guidare la formazione azzurra il Neo CT Simone Bettega, alla sua prima medaglia internazionale nel nuovo ruolo.

IL PROGRAMMA: Ora i campionati europei proseguono con la prova Mass Start (Long per le categorie giovanili), domani, a cui fanno seguito la Sprint, venerdì, e la Relay, sabato.

Il risultato di oggi è benaugurante anche per gli azzurri della Corsa Orientamento, che da domani sono impegnati in Norvegia con le prove di Coppa del Mondo.CLASSIFICA W20:

1 Iris Aurora Pecorari Italy 45:04 (1)

2 Natali Chamrada Czechia +01:03

3 Tilda Palm Sweden +01:52

4 Aino Kankaanpaa Finland +05:22

5 Jade Boussier France +05:38

M17:

1 Noe Henseler Switzerland 32:30

2 Tomas Zrnik Czechia +00:38

3 Matteo Traversi Montani Italy +03:01

GLI AZZURRI OGGI:

1 Iris Aurora Pecorari Italy Italy W20 09:36:00 45:04 (1) +00:00

3 Matteo Traversi Montani Italy Italy M17 09:41:00 35:31 (3) +03:01

9 Fabiano Bettega Italy Italy M21 10:22:00 50:56 (9) +03:06

12 Sebastiano Akira Cavagnis Italy Italy M17 09:37:00 38:46 (12) +06:16

15 Riccardo Rossetto Italy Italy M21 09:42:00 52:50 (15) +05:00

16 Michele Traversi Montani Italy Italy M20 09:43:00 46:23 (16) +08:00

17 Luca Dallavalle Italy Italy M21 10:28:00 53:27 (17) +05:37