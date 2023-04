MTB-Orienteering, bronzo europeo per il trentino Traversi Montani

venerdì, 28 aprile 2023

Baselga di Pinè – Arriva un’altra medaglia dai Campionati Europei di Mtb-O di Orienteering. Questa volta il metallo è a cura di Matteo Traversi Montani, che nella categoria M17 strappa un bronzo tutto di grinta. Per l’Italia si tratta del 4°alloro in 3 giorni di gara. Prima erano arrivati uno oro ed un bronzo con Iris Pecorari, e poi un altro bronzo con lo stesso Traversi Montani.

Tra gli Elite invece Fabiano Bettega era l’azzurro più atteso e non ha tradito le aspettative. Bettega conquista un 5° posto che ne conferma la solidità ad altissimo livello.

Andiamo però con ordine, cioè dalla medaglia. Traversi Montani (trentino di Baselga di Pinè) lotta e a metà gara riesce a far registrare anche il primo intertempo. L’azzurro poi cala, complice un errore, e scivola in terza piazza, nettamente distanziato dal vincitore, Eemil Koskinen, finlandese che gli rifila 2′:24″. Rammarico per l’argento, ottenuto dall’altro finlandese, Eino Liponkoski, sfuggito per 11″.

In Elite il successo non è parso mai in discussione con il ceco Krystof Bogar (21:04) costantemente nelle prime posizioni, che batte Miika Nurmi (Finland +00:41) e Lauri Malsroos (Estonia +01:13). Per Bettega (atleta tesserato per il GS Pavione in Valle di Primiero), autore di un prova regolare sempre tra il 5° ed il 7° posto, alla fine un piazzamento di assoluto prestigio a 2′:08″ dall’oro.

Al femminile, poca gloria oggi per Iris Pecorari, che finisca 12. “Non era la mia gara”.

DICHIARAZIONI: Il primo a commentare la prova è Fabiano Bettega: “Oggi era una Sprint tecnica, in scala al 1:5000 che vuol dire concentrazione al 100%. Aspettavamo una prova così da troppo tempo, negli ultimi anni erano sempre state relativamente semplici. La mia gara è stata buona, ma non perfetta. In molti punti ho perso tempo perché non eseguivo come volevo la tratta, ma sbandavo nella direzione sbagliata e dovevo correggere il tiro in zona punto. Comunque ero sempre in controllo e senza dubbi, un elemento che ha portato il risultato. Posso recriminare invece eper due errori, dove ho perso circa 20″ sul finale e ci hanno tolto la speranza del podio”.

BRONZO: Tocca al bronzo europeo rilasciare la sua dichiarazione: “Una gara molto tecnica in cui si entrava poi in un campo di motocross, con tanti punti e tante persone a fare il tifo. Era facile distrarsi. A metà gara ero primo, ma poi purtroppo ho sbagliato, perdendo anche l’argento per 10″. Sono comunque felice, per un nuovo bronzo e non aver dimenticato punti, che avrebbe voluto dire squalifica. Domani ci aspetta la staffetta, io Michele (il fratello ndr) e Sebastiano Akira Cavagnis, vediamo cosa ne viene fuori”.

M17

1 Eemil Koskinen Finland 17:58

2 Eino Liponkoski +02:13

3 Matteo Traversi Montani Italy +02:24

GLI AZZURRI:

3 Matteo Traversi Montani Italy M17 10:10:00 20:22 (3) +02:24

5 Fabiano Bettega Italy M21 10:11:00 23:12 (5) +02:08

12 Iris Aurora Pecorari Italy W20 09:46:00 31:42 (12) +06:41

15 Michele Traversi Montani Italy M20 10:05:00 27:31 (15) +07:34

20 Sebastiano Akira Cavagnis Italy M17 09:55:00 34:07 (20) +16:09

37 Luca Dallavalle Italy M21 10:09:00 28:07 (37) +07:03

– Riccardo Rossetto Italy M21 09:34:00 felst