Mtb Orienteering: a Tarzo successo di Rossetto e Pecorari

domenica, 16 luglio 2023

Tarzo – Il grande caldo ed il percorso duro non fermano l’enfant du pays Riccardo Rossetto (1.18.25 Misquilenses) e la friulana Iris Pecorari (Semiperdo Maniago) che vincono la gara di Mtb Orienteering Long a Tarzo.

Rossetto conferma così di essere un atleta pienamente recuperto dopo infurtuni, operazioni e imprevisti di vario genere. Dietro di lui Fabiano Bettega (GS Pavione 1.19.21) e Antonio Mariani (1.22.39 ORSA MAGGIORE).

Pecorari conferma invece di essere ormai diventata la numero uno in Italia e batte la russa, che vive da anni a Milano, Anastasia Trifilenkova (1.37.32 POL. PUNTO NORD) e la sempreverde Laura Scaravonati (1.39.34 G.S. PAVIONE).

Si è gareggiato nell’area attorno al Lago di Revine con arrivo nella zona con sede della Pro Loco. Un percorso caratterizzato da sentieri ghiaiosi.

GIOVANI: Tra i giovani si conferma Matteo Traversi Montani (01.18.21 OR. PINÈ) che precede l’altoatesino Michael Wild ( 01.24.58 HAUNOLD OR. TEAM) e Sebastiano Akira Cavagnis (01.28.29 S CARCHIDIO-STROCCHI).

Tra le ragazze si rivede invece Giulia Vedana (Fonzaso) che nei giorni scorsi aveva preso parte con successo anche alla gara internazionale di Corsa Orientamento Primier-O Week. Per lei un debutto sulla Mtb-O. Precede Anna Rododendro (1.16.16 NIRVANA VERDE) e Alessia D’incau (1.34.22 U.S. PRIMIERO).

DICHIARAZIONI: Rossetto, in una giornata così calda con il termometro sopra i 35°, ha ricordato quel ragazzino che nel 2011 seppe conquistare l’argento mondiale a Vicenza quando ancora era un promettente Junior che svelava il suo talento. “E’ vero, anche all’ora faceva molto caldo. – ricorda Rossetto – abbiamo affrontato una gara molto fisica in cui pensavo di poter dire la mia”.

Sul passato, con un 2022 che non è stato fortunato. “Ho avuto un infortunio arrampicando, passando 40 giorni ingessato e 30 con le stampelle, senza camminare. Mi trovavo in falesia e mi è esploso il calcagno, perdendo tutta la muscolatura con l’inattività”.

Ora però il sorriso è stato ritrovato. “Conto soprattutto sulla salute, che è già molto. Poi ci apprestiamo a vivere le gare più importanti di livello internazionale. Come Nazionale vorremmo far bene”.

Consapevole Fabiano Bettega. “In una corsa così fisica sapevo che Rossetto era favorito. Il nostro gap è tutto lì”.

Presente pure Luca Dallavalle, ex campione del mondo, oggi non in palla. “Pago le fatiche fatte alla 5 giorni di Pilsen. Non mi sento al meglio dal punto di vista psicofisico. Domani però potrei andar meglio, credo sia un terreno più adatto a me”.

Esausta Iris Pecorari: “Soffro tremendamente il caldo e questo mi ha portato più volte vicina all’errore. Sono però felice di questo successo, davanti ad un’avversaria di livello come Trifilenkova”.

ORI TARZO: Pienamente ruiscita la manifestazione realizzata dall’Orienteering Tarzo, presieduta da Edoardo Tona, coadiuvato da Ercole Pin. Presente pure una figura di riferimento come Silvano Bernardi e Roland Pin. Tutta la ASD si è mobilitata per realizzare al meglio questo appuntamento che ha visto al via più di 150 atleti con provenienze da Australia, Austria, Slovenia e dalle regioni d’Italia limitrofe.

Le istituzioni erano rappresentate da Roberto Ber, Consigliere Regione Veneto, e Diego Zanchetta, consigliere Provincia Treviso.

UOMINI:

1 – Rossetto Riccardo 01.18.25 A.S.D MISQUILENSES OR.

2 – Bettega Fabiano 01.19.21 G.S. PAVIONE

3 – Mariani Antonio 01.22.39 ORSA MAGGIORE

4 – Turra Piero 01.28.16 G.S. PAVIONE

5 – Dallavalle Luca 01.29.49 GRONLAIT OR. TEAM

DONNE:

1 – Pecorari Iris Aurora 01.29.19 SEMIPERDO OR. MANIAGO

2 – Trifilenkova Anastasia 01.37.32 POL. PUNTO NORD

3 – Scaravonati Laura 01.39.34 G.S. PAVIONE

4 – Varotti Stella 01.40.33 ERIDANO ADVENTURE A.S.D

5 – Magni Chiara 01.50.31 NIRVANA VERDE

M20:

1 – Traversi Montani Matteo 01.18.21 OR. PINÈ

2 – Wild Michael 01.24.58 HAUNOLD OR. TEAM

3 – Cavagnis Sebastiano Akira 01.28.29 S CARCHIDIO-STROCCHI

W 17:

1 – Vedana Giulia 01.08.03 FONZASO

2 – Anna Rododendro 01.16.16 NIRVANA VERDE

3 – D’incau Alessia 01.34.22 U.S. PRIMIERO