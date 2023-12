MTB, aperte le iscrizioni alla 29esima Dolomiti Superbike

lunedì, 4 dicembre 2023

Villabassa (Bolzano) – La non è soltanto una delle MTB-Marathon più longeve del mondo, ma probabilmente anche una delle più leggendarie. Sabato 13 luglio 2024 si terrà la 29esima edizione della manifestazione di mountain biking, la cui popolarità oltrepassa i confini dell’Alto Adige. Sono aperte le iscrizioni su www.dolomitisuperbike.com.

Chi ha ceduto alla tentazione della Dolomiti Superbike, non si lascia più sfuggire il fascino di questa leggendaria mountain bike Marathon. Dalla sua prima edizione nel 1995, quando la mountain bike muoveva ancora i suoi primi passi, questo evento ciclistico nel comprensorio 3 Cime Dolomiti è diventato da tempo una classica irrinunciabile nel calendario delle competizioni internazionali. Una classica che non teme il confronto con nessun’altra manifestazione di MTB. Non per niente nel 2006 e nel 2007 la Dolomiti Superbike è stata tra le tappe della Coppa del mondo di Marathon e nel 2008 sono stati eletti a Villabassa i campioni del mondo di Marathon.

Così, anche a 29 anni dal suo debutto, sabato 13 luglio 2024 la Dolomiti Superbike tornerà a entusiasmare i suoi partecipanti. Contribuiranno naturalmente anche i tre percorsi incomparabili, che gli organizzatori capitanati dall’ideatore della Dolomiti Superbike, tuttora responsabile del comitato organizzatore Kurt Ploner mantengono inalterati. La distanza classica prevede 60 km con un dislivello di 1570 metri. Sulla distanza media, disputata per la prima volta l’anno scorso, vanno affrontati 85 chilometri con 2360 metri di dislivello. La distanza lunga, infine, misura 123 chilometri con ben 3400 metri di dislivello. I tre percorsi hanno diversi gradi di difficoltà, ma sono accomunati da un aspetto: i partecipanti possono immergersi con tutti i sensi nell’indescrivibile paesaggio e la natura in parte incontaminata attorno a Villabassa, San Candido, Sesto, Dobbiaco e Braies.

Cercansi partecipanti tra e-biker e appassionati di gravelLa Dolomiti Superbike, però, non è riservata soltanto ai mountain biker che vogliono sfacchinare e affaticarsi. Al rinomato evento altoatesino di punta sono benvenuti anche gli e-biker che vogliono godersi la bellezza del comprensorio 3 Cime Dolomiti in sella alle loro biciclette a pedalata assistita. Possono iscriversi anche cicliste e ciclisti che utilizzano bici gravel.

Le iscrizioni sono aperte sul sito ufficiale www.dolomitisuperbike.com. Gli organizzatori non hanno aumentato la quota d’iscrizione, che fino al 31 dicembre ammonta a 90 euro. A partire dal 1° gennaio i costi d’iscrizione aumenteranno leggermente. Ogni partecipante riceverà un pacco gara, che conterrà un regalo, prodotti di alta qualità della zona delle 3 Cime Dolomiti, materiale informativo, il pettorale con il chip per il cronometraggio e un buono per il pasta party. Il regalo più grande, però, spetterà a tutti i partecipanti che porteranno a termine la MTB-Marathon del prossimo anno: diventeranno loro stessi delle leggende ed entreranno a far parte della leggenda Dolomiti Superbike.