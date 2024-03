Motori, nuova avventura per il pilota trentino Diego Degasperi

mercoledì, 6 marzo 2024

Trento – Nuova avventura per il pilota Diego Degasperi. Con la cerimonia di premiazione di ACI Trento, che ha fatto seguito a quella federale nazionale tenutasi a Taormina il 17 Febbraio, la stagione 2023 è andata definitivamente in archivio e per Diego Degasperi arriva il momento più atteso, quello di proiettarsi verso un nuovo e stimolante confronto personale.

Si tratterà di una vera e propria rivoluzione per il pilota di Trento che, dopo una lunga e vittoriosa militanza al volante dell’Osella FA30/GEA, sarà chiamato ad un importante banco di prova, ereditando da Simone Faggioli la pluridecorata Norma M20/GEA Zytek.

“È stato indubbiamente gratificante essere premiato da ACI Sport e da ACI Trento – racconta Degasperi (nella foto © Giuseppe Ranieri) – ma, da buon pilota, alle cerimonie preferisco il tornare presto al volante e quest’anno sarà ancora più speciale per me. Mi appresto a vivere una ripartenza, possiamo dire praticamente da zero, perché abbiamo pensionato la nostra indimenticabile Osella per alzare ulteriormente il livello della sfida. Grazie a Simone Faggioli avrò l’onore di poter condurre in gara quella Norma con la quale ha vinto praticamente tutto. Non vedo l’ora di iniziare.”

Rinnovata quindi la fiducia tra il portacolori di Vimotorsport ed il Team Faggioli.

“L’amicizia e la stima reciproca che lega me e Simone – continua Degasperi – ci permetterà di proseguire il nostro cammino, ancora per qualche anno. Per il futuro abbiamo importanti progetti ed io sono ancora affamato di sfide. Abbiamo obiettivi ambiziosi per il domani.”

Al fine di preparare al meglio questo inizio di 2024 Degasperi affronterà una sessione di test all’Autodromo di Modena, in occasione del quale saranno svelati programma e livrea.

“Sarà fondamentale per noi effettuare un buon lavoro durante i test – aggiunge Degasperi – perché, a differenza delle passate stagioni, dovremo imparare a conoscere una nuova vettura. Ci sarà tanto impegno da infondere in questo inizio di stagione ma siamo pronti per farlo.”

Ad arricchire ulteriormente un periodo che, tra fine Febbraio ed inizio Marzo, appare già infuocato ci sarà la partecipazione al prossimo Rally Sulcis Iglesiente, tappa della Coppa Rally ACI Sport di zona che, dal 15 al 17 Marzo, vedrà Degasperi impegnato nel ruolo di apripista.

Il primo appuntamento ufficiale sarà invece quello con la Cronoscalata Coppa della Consuma, prevista dal 22 al 24 Marzo come apertura del Campionato Italiano Velocità Montagna.

“Abbiamo meno di un mese per prepararci al meglio – conclude Degasperi – perché vogliamo partire già carichi dalla Coppa della Consuma. Approfitto anche per ringraziare gli organizzatori del Sulcis Iglesiente che mi hanno invitato a svolgere un ruolo importante, quello della zero”.