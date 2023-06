Motori, il re del Bondone è Simone Faggioli: 13esimo successo

domenica, 11 giugno 2023

Trento – Il re del Bondone è sempre lui: Simone Faggioli conquista il tredicesimo successo, Diego Degasperi per la prima volta è secondo (nelle foto © Marco Trabalza e Andrea-Dalmonech)

La 72esima edizione “Trento-Bondone” è stata vinta per la tredicesima volta da Simone Faggioli con la Norma M20 Fc. Il dominatore del Campionato Italiano ha fatto centro anche nella gara trentina, quinta tappa del Civm, una delle poche a svolgersi in manche unica insieme a quella di Sarnano e a quella di Rieti, fissando il tempo di 9’17”69. Un valore lontano dal suo record di 9’00”52, ma anche dal 9’04”65 del 2022, dal 9’07″66 del 2016 e dal 9’10″68 del 2015, spiegato da un asfalto umido in alcuni tratti e soprattutto da una vettura meno “prestazionale”, per via dei regolamenti, rispetto a sei anni fa.

Nessuno ha potuto, però, impensierire la sua leadership, dato che il secondo classificato, Diego Degasperi su Osella Fa30, ha chiuso la gara a 16” dal toscano, precedendo Achille Lombardi su Osella PA21 4C di appena 60 centesimi. Christian Merli, che ha partecipato alla competizione con una Osella PA21 4C, ha dovuto fronteggiare molti problemi tecnici e ha accontentarsi del quarto posto, con il tempo di 9’55”29. Oltre a Diego Degasperi fra i piloti di casa esulta Thomas Pedrini su Osella PA30, che, oltre ad essere sceso per la prima volta in carriera sotto alla barriera dei 10 minuti (9’57”22), si è portato a casa un quinto posto assoluto, raccogliendo i frutti di tante fatiche e tante delusioni. Dietro ai due trentini si è ben comportato il veronese Mirko Venturato su Nova NP03 (10’00”35), seguito da un pezzo importante del podio della recente “Levico Vetriolo Panarotta”, composto da Filippo Golin su Osella PA21 Jrb (10’02”36) e Federico Liber sulla sorella Wolf GB08 Mistral (10’05’86).

Non ha raggiunto il traguardo Franco Caruso (Nova NP01-2), che nelle prove aveva fissato il quinto tempo in prova (un notevole 9’51”84), avendo toccato con l’anteriore destro dopo Candriai. Buon nono posto per O’Play su Wolf GB08 Thunder (10’09”55), in attesa di tornare sulla Mitsubishi per le gare del Campionato Europeo. Chiude la top ten il francese Sebastien Petit su Nova NP01-2 turbo, a quasi un minuto da Faggioli.

Bella battaglia nel gruppo GT, dove ha vinto Marco Iacoangeli sulla BMW Z4 GT3, con cui il tenace driver romano l’ha spuntata sul presidente della Scuderia Trentina Giuseppe Ghezzi, autore al solito di una bella prestazione sulla Porsche 992 in configurazione Super Cup, che a sua volta ha preceduto l’altro trentino Thomas Pichler su Lamborghini Huracan. Per la GT Cup il rientrante padovano di Superchallenge Stefano Artuso ha portato la Ferrari 458 Evo davanti a tutti, anche al pugliese Francesco Leogrande su Porsche 991. Nuovo acuto per il teramano Marco Gramenzi su Alfa Romeo 4C nel gruppo E2SH, mentre nel duello casalingo per il gruppo E1 l’ha spuntata Tiziano Nones per un solo secondo su Alessandro Zanolli, due trentini sulle Skoda Fabia EVO. Roberto Daprà ha sbaragliato la concorrenza dal volante dell’Audi RS3 LMS, supremazia poi del pugliese Giacomo Liuzzi su Mini nel gruppo Racing Start Plus, che ha preceduto le motorizzazioni aspirate, dove ha primeggiato l’esperto veneto Ivano Cenedese su Renault Clio. Successo pieno in Racing Start Cup per una sempre più determinata Anna Maria Fumo su Peugeot 308, seconda piazza per Sebastian Dalla Piccola su Renault Clio, che ha avuto la meglio sull’esperto Romy Dall’Antonia sulla prima delle Seat Ibiza.

Il pugliese Marco Magdalone ha vinto il gruppo Racing Start sulla Peugeot 308 curata dalla DP Racing, ottima seconda piazza per la giovane altoatesina Selina Prantl, guadagnando punti importanti per la classifica del Civm con una bella prova sulla Mini di preparazione AC Racing. Nuovo acuto del lucano Rocco Errichetti su Peugeot 106 tra le motorizzazioni aspirate, che proiettano l’alfiere Gretaracing Lucania in vetta alla classifica tricolore.

Spostando l’attenzione sulle vetture storiche, la vittoria, la prima in carriera a Trento, dove era venuto anche nel 2005, è andata al lucano Antonio Lavieri, che ha portato sul Bondone una monoposto Martini MK 32, fissando il tempo di 11’33”34, appena un secondo e 37 centesimi in meno rispetto allo scatenato Salvatore Riolo, in gara con la più ingombrante e soprattutto più pesante Porsche 911 Sc, che alla sua seconda partecipazione ha già mostrato grande dimestichezza con il tracciato. Lavieri ha voluto dedicare il successo, con le lacrime agli occhi, all’amico Eric, scomparso ieri. Terzo il vincitore dello scorso anno Piero Lottini su Osella PA9/90, lontano dal tempo del 2021 (11’33”84), avendo concluso l’ascesa in 11’42”93, così come il trentino Maurizio Visintainer su Bmw M3, secondo un anno fa e oggi quarto con un crono di sei secondi più elevato.

Per quanto concerne le categorie, nella 1 si è imposto Francesco Tignosini su Alfa Giulia Sprint (14’07”35), nella 2 Ildebrando Motti su Porsche Carrera RS (12’05”38), nella 3 Erwin Morandell su Fiat X 1/9 (12’15”12), nella 4 lo stesso Lottini e nella 5 Jean Marc Debaune su Van Diemen RF 82 (12’07”84).

LE INTERVISTE

Simone Faggioli (primo classificato): “La Trento-Bondone è la gara che ho nel cuore, che aspetto con trepidazione ogni anno per l’atmosfera che si respira, con tanti tifosi sul tracciato. È il percorso più difficile d’Europa e riuscire a vincere è sempre una grande soddisfazione, perché l’inconveniente è sempre dietro ogni curva, vista la lunghezza del tracciato. Finché potrò non mancherò. Quest’anno poi la direzione di gara e l’organizzazione hanno fatto un lavoro eccelso. Per quanto riguarda la mia prestazione, in partenza era molto caldo, ma nel primo tratto nel bosco c’era un po’ di umidità sull’asfalto e non era il caso di andare sempre al limite, cercando di gestire al meglio velocità e traiettorie. Sono rimasto lontano dal mio record, ma è una prestazione difficile da battere, perché nel 2017 c’erano tutte le condizioni ideali, dal nuovo asfalto alle temperature. Ci proverò l’anno prossimo”.

Diego Degasperi (secondo classificato): “Quest’anno continuo a regalarmi delle giornate indimenticabili. Dopo aver riportato in vita la Levico-Vetriolo sono addirittura riuscito a chiudere secondo nell’assoluta alla Trento-Bondone, piazzamento che in chiave trentina avevano conquistato il leggendario Zadra e Merli. Fra l’altro fisicamente non ero in forma come in passato, ma penso di aver raccolto i frutti di tanti anni di esperienza al volante di questa vettura, che conosco alla perfezione. Il tracciato era un po’ scivoloso e in qualche occasione sono andato sottosterzo, quindi ho cercato di andare veloce senza rischiare troppo. Prima di partire ho saputo che Christian non aveva fatto una grande prestazione e quando sul traguardo ho visto il tempo di 9’33” sono rimasto in apnea fino all’arrivo di Lombardi, che sono riuscito a precedere per 6 decimi. Una piccola rivincita, visto quello che era successo ad Ascoli. Battere Faggioli è impossibile in queste condizioni e l’anno prossimo mi piacerebbe provare a gareggiare con una Norma, più agile nelle curve strette. Solo per rendermi conto e verificare le differenze con l’Osella”.

Achille Lombardi (terzo classificato): “La Bondone è la cronoscalata per eccellenza, che include tutte le caratteristiche, dal veloce al lento. L’unica gara che in due giorni consente di guidare quasi 60 km. Unica in Europa. La conobbi per la prima volta nel 2007 con una Renault Clio, e poi è nato l’amore e faccio sempre di tutto per poter partecipare. Felice del terzo posto, ma pensavo di fare meglio come tempo. Le condizioni erano ottimali, ma nel tratto in ombra c’era umidità e nell’ultimo tornante ho commesso un errore: ho chiuso troppo all’interno e le gomme hanno pattinato. Me la sarei giocata meglio con Degasperi. Ma va bene così. Un grazie al team Puglia e a tutto lo staff che lavora sulla macchina”.

Christian Merli (quarto classificato): “Purtroppo non è andata come volevo. Sabato nella seconda prova avevo centrato un discreto tempo, convinto di poter migliorare in gara. Giunto al traguardo, però, la temperatura del motore era alle stelle. Abbiamo cambiato la turbina ieri sera, ma il problema era più grave. Arrivare in cima a Vason è stato un calvario, nell’ultimo tratto la macchina si è spenta più volte, ma ci tenevo ad arrivare al traguardo, per il pubblico trentino e per i tanti appassionati. Purtroppo con questa macchina ho sempre un po’ di sfortuna e il turbo non riusciamo proprio a sfruttarlo, c’è sempre qualcosa che non funziona. Potevo anche venire con la Fa30, ma non disponevo dei pneumatici di mescola dura. Voltiamo pagina e ci concentriamo sul Campionato europeo”.

Thomas Pedrini (quinto classificato): “È il giorno più bello della mia vita. Dall’amarezza per il ritiro dello scorso anno al Norge per questioni di temperature ad una gara esemplare. Ho passato l’ultimo anno a riguardare gli intertempi e ad analizzare la mia prestazione per cercare di migliorarmi. E ci sono riuscito. Un grazie va però agli amici che mi hanno sponsorizzato e a Silvano Pintarelli. Ero sceso dall’Osella lo scorso anno e ci sono risalito sabato, Pasquale mi ha messo a disposizione una vettura eccezionale, risolvendo i problemi di temperature dello scorso anno. Ho cercato di gestire al meglio le gomme nella prima parte per arrivare competitivo fino al traguardo e ci sono riuscito, seppure nelle ultime curve ero un po’ in crisi sull’anteriore. Entrare nei primi dieci era il mio obiettivo, ma aver concluso quinto assoluto ed essere sceso sotto i 10 minuti è una ciliegina sulla torta, qualcosa di eccezionale».

Giuseppe Ghezzi (presidente Scuderia Trentina): “La prima considerazione da presidente della Scuderia Trentina è quella di grande soddisfazione. Per noi questo fine settimana con tanti cambiamenti era importantissimo. Grazie ad uno straordinario lavoro di squadra siamo riusciti ad allestire un evento al top, migliorando ulteriormente i nostri standard. Aver effettuato soprattutto due prove in tempi ragionevoli al sabato è stato apprezzato dai piloti. E poi al resto ci ha pensato il meteo e il pubblico si è comportato bene. Un grazie a tutti. La felicità è poi doppia se parliamo della mia prestazione. Ho vinto il gruppo Gt Cup, con record, guidando bene”.

Tiziano Nones: “Vista l’esperienza dello scorso anno sono contento anzitutto per aver portato al traguardo la macchina sana e salva. Vincere è poi stato super emozionante, ed aver concluso davanti a Zanolli, che ha un “piedone”, mi da un’ulteriore soddisfazione. Ho fatto una gara al limite dell’impossibile, guidando una macchina perfetta. Mi piacerebbe poterla usare più spesso, regolando assetto e dettagli, per migliorare ancora. Per il momento però prendo parte ad una gara all’anno. Vedremo. Voglio fare i complimenti a Giuseppe Ghezzi, al suo staff e al direttore di gara. E’ stata un’edizione della Trento – Bondone straordinaria”.

Gabriella Pedroni: “L’esperimento della gara a giugno è stata una bella intuizione. Sono soddisfatta per la mia gara, la prima con la nuova vettura. Inizio un nuovo percorso per cercare di essere pronta per affrontare il campionato europeo l’anno prossimo. In prova abbiamo avuto qualche problema, ma fortunatamente siamo riusciti risolverlo. Concludere la Trento – Bondone al secondo posto di categoria, lottando come tempi con la Porsche, mi gratifica molto, considerando poi il gap di soli 7 secondi dal grande Rudi Bicciato. Abbiamo fatto un grande lavoro sulla macchina e sono convinta che ci sono ancora tanti margini di miglioramento. Nelle prossime gare lavoreremo sul motore, monitorando gli avversari per l’impegno europeo dell’anno prossimo”.

Stefano Artuso: “Le prove sono state difficili, con problemi alle nuove sospensioni e una macchina rinnovata. Una serata di lavoro e fortunatamente abbiamo trovato la quadra e una nottata a rivedermi tutti i camera car. Sono soddisfatto per la prestazione e per la vittoria di gruppo. Nel primo tratto del percorso l’asfalto era molto caldo e da Vaneze le gomme sono andate un po’ in sofferenza, così ho cercato di gestirle, ma è andato tutto a meraviglia. Voglio fare i complimenti agli organizzatori, davvero una gara impeccabile in tutti i dettagli, soprattutto le prove concluse in orario ragionevole”.

Rudi Bicciato: “«Ho vinto il gruppo A anche quest’anno e sono particolarmente felice. Non è mai facile ripetersi, visto che anche gli anni passano. C’è più esperienza ma meno freschezza. Non sono stato veloce come gli anni scorsi, ma arrivare in cima è sempre una vittoria. La Bondone catalizza l’attenzione per tutto l’anno, bisogna sempre preparare al meglio tutti i dettagli e non è facile, ma finché potrò sarò sempre al via”.

Lukas Bicciato: “Ottima prova e ottimo tempo. Ho cercato di memorizzare chilometro per chilometro ieri sera e il risultato mi ha dato ragione. La parte più difficile è dopo i sette tornanti nel tratto in ombra dove non bisogna esagerare con la velocità e allo stesso tempo cercare di non usurare troppo le gomme per l’ultimo tratto. Non nascondo che dopo le prove di sabato, al termine delle quali abbiamo avuto qualche problemino, con i meccanici siamo riusciti ad apportare interventi tecnici e la macchina ha funzionato al meglio. Sono felice, una splendida esperienza”.

Antonio Lavieri (Primo assoluto storiche): “Alla mia seconda Trento – Bondone sono riuscito a centrare la vittoria assoluta. Sono felicissimo, ma soprattutto emozionato, perché per me questi sono giorni tristi e difficili per la scomparsa del mio amico Eric. Il successo è tutto per lui. Mi ha dato la forza per dare il massimo in gara”.

Roberto Stanchina (vicesindaco di Trento): “Benché vissuta da copilota, è stata la mia prima Trento-Bondone su una vettura da gara. Un’emozione fortissima soprattutto con un pilota straordinario come Silvano Pintarelli. Questa manifestazione è nel dna dei trentini e in città è molto sentita, un evento motoristico unico e conosciuto in un tutta Europa. Si tratta di un bel biglietto da visita per il nostro territorio e da parte del Comune confermiamo sempre un grande impegno nel sostegno burocratico e sul campo”.

Giulia Zanotelli (assessore provinciale all’agricoltura): “Una botta di vita incredibile, un’esperienza che ripeterei subito. Ringrazio il pilota Fabio Babini per avermi regalato queste emozioni. Poi i tornanti macinati in pochi secondi e il tifo del pubblico. Fantastico, chissà se un giorno parteciperò da pilota. Non mi dispiacerebbe. La Trento – Bondone è una gara storica, che identifica il nostro territorio e deve essere portata avanti con assoluta determinazione da tutte le componenti, organizzativa e istituzionale. Per quanto riguarda l’aspetto sostenibilità poi la Scuderia è sempre all’avanguardia e tutto il Trentino si ta impegnando su più fronti”.