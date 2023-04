Motori, il pilota Marco Gianesini al via del Rally delle Prealpi Orobiche

giovedì, 20 aprile 2023

Selvino (Bergamo) – Dopo il Camunia Rally, Marco Gianesini torna ad indossare il casco in una gara lombarda: nel fine settimana sarà infatti al via del Rally delle Prealpi Orobiche, gara bergamasca valevole per la Coppa Rally di Zona.

Insieme a Marco Bergonzi, navigatore di Almenno San Bartolomeo, il driver valtellinese prenderà il via con il numero 3 sulle portiere della Skoda Fabia Rally2 Evo, la stessa utilizzata lo scorso mese in occasione del Camunia Rally in cui finì quinto assoluto. Nell’elenco iscritti compaiono parecchie vetture di classe Rally2 e addirittura una Wrc Plus, segno tangibile della folta concorrenza che l’equipaggio dell’Erreffe Rally Team troverà sulle prove di Selvino, Valtaleggio, Altino e Valserina (lunga e corta).

“Sarà un rally molto combattuto – afferma Gianesini – perché ci sono molti piloti che, tra interesse per la Zona o per la singola gara, hanno parecchie motivazioni per fare bene. Tra questi ci siamo anche noi: personalmente il rally l’ho vinto nel 2014 quando era valevole per la serie nazionale in coda all’IRC e ho fatto secondo nel 2019, con Marco alle note. È una bella gara e noi faremo del nostro meglio!”.

Il Rally delle Prealpi Orobiche, alla 37esima edizione, è rivisitato rispetto al recente passato. Il via sabato 22 aprile con la corta prova di Altino seguita dalla più impegnativa Selvino. Domenica 23 ci sarà il “piatto forte” con le impegnative Valserina Corta, Valserina Lunga e Valtaleggio che porteranno ad un totale di 66,55 chilometri cronometrati.