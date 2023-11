Motocross, in California Marcello Disetti trionfa alla Dubya World Cup Vet

lunedì, 6 novembre 2023

Ceto (Brescia) – Marcello Disetti è entrato nella storia a Glen Helen in California e con i veteran Giacomo Redondi e Simone Girolami ha vinto la Dubya World Cup Vet. Un weekend impegnativo per il camuno Marcello Disetti, campione di motocross, che ha gareggiato in tante manche delle diverse categorie Veteran, salendo sul podio in due e vincendo un titolo prestigioso. “Entrare nella storia americana conquistando il trofeo World Vet National non ha prezzo – commenta Marcello Disetti – . Avere il nome inciso nel museo qui a Glen Helen in mezzo a veri campioni è una soddisfazione unica”.

La gara si è svolta da venerdì 3 novembre a ieri sulla pista di Glen Helen a San Bernardino in California (Stati Uniti): si trattava del 39th Annual Dubya World Vet, un Campionato del mondo su singola gara dedicato alle categorie Veteran. Marcello Disetti pilota camuno di motocross, appoggiato dalla struttura in loco “Red18CaliforniaExperience“, con il pilota Giacomo Redondi che gli ha messo a disposizione una Kawasaki KXF 450, ha corso in 3 categorie: 35 expert – 40 Pro (la categoria più difficile per la presenza di vecchie glorie del motocross mondiale) e la World Cup 40 + ( trattasi di un trofeo a squadre i cui compagni erano Giacomo Redondi 30+ e Simone Girolami 50+). Nella 35 expert: 3 manche con 3 secondi posti ha concluso secondo assoluto alle spalle del brasiliano Marcello Lima; nella 40 Pro 2 manche rispettivamente 5° e 6° aggiudicandosi la 5^ posizione assoluta prendendo anche premio in denaro; nella World Cup 2 manche vinte nella 40 da Disetti con ottimi risultati dei compagni (Redondi 2° e Girolami 3°). Così si sono aggiudicati la World Vet Cup 2023.

“Grazie ai miei compagni di squadra – prosegue Disetti – ho centrato l’obbiettivo vincendo nella categoria World Cup of Nations 40+, inoltre ho partecipato anche nell’ categoria 35 expert classificandomi 2° assoluto e nella categoria 40 Pro finendo 5° assoluto. E’ stato un weekend fantastico”.

Già l’anno scorso Marcello Disetti aveva preso parte a questa splendida competizione mondiale e si era classificato 2° nella 35 Expert e 10° nella agguerrita categoria 30PRO.

In Italia, Cello (come è conosciuito), è proprietario di un’officina di moto a Ceto, la Disetti Moto, dal 2010 ed insieme alla sua compagna del Moto Club Team Cello 555, squadra sportiva dilettantistica che dal 2013 coltiva la passione per il fuoristrada con svariati piloti nel motocross e nell’enduro.

