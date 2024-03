Mondiali, Pattinaggio di figura: Guignard-Fabbri secondi dopo la rhythm dance

sabato, 23 marzo 2024

Montréal – Mondiali: Guignard-Fabbri favolosi secondi dopo la rhythm dance. Gli azzurri realizzano una prestazione da applausi firmando il primato stagionale nel primo segmento di gara con 87.52 punti. Davanti a loro soltanto gli statunitensi Chock-Bates, campioni in carica. Manni-Roethlisberger chiudono al 25° posto

Brilla l’Italia nella terza giornata dei Campionati Mondiali 2024 di pattinaggio di figura, appuntamento clou della stagione, in corso di svolgimento al Bell Centre di Montréal.

Merito di Charlene e Marco Fabbri (Fiamme Azzurre), capaci di sfoderare una prestazione favolosa nella rassegna iridata in cui difendono il titolo di vice campioni mondiali (Marco-Fabbri-e-Charlene-Guignard-foto-©-Diego-Barbieri).

La coppia campione europea e nazionale della danza ha realizzato la miglior rhythm dance della stagione con un punteggio di 87.52 al termine di una prova solidissima sul fronte tecnico e superlativa dal punto di vista artistico.

Davanti a loro soltanto gli statunitensi Chock-Bates, campioni in carica e capaci di raggiungere quota 90.08 punti mentre i canadesi Gilles-Poirier occupano il terzo posto provvisorio con 86.51 punti.

Non riesce purtroppo a conquistare la qualificazione per la free dance, per soli 3 punti, la seconda coppia italiana in gara, quella formata da Victoria Manni e Carlo Roethlisberger (Icelab). Per loro 25° posto con 63.64 punti, a poco più di un punto dal primato personale di 64.89.

Si concluderà nella notte italiana il libero femminile in cui Sarina Joos (Ice Skating Bolzano) ripartirà dal 19° posto (59.39) guadagnato nel corto.