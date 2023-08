Mondiali outdoor di atletica: convocati i camuni Rigali e Pernici

giovedì, 10 agosto 2023

Breno (Brescia) – Roberto Rigali e Francesco Pernici si preparano ai Mondiali outdoor in calendario a Budapest dal 19 al 27 agosto. Sono 80 gli atleti convocati in Nazionale per l’appuntamento clou della stagione di atletica e i due camuni avranno l’occasione di centrare importanti risultati.

Roberto Rigali, 28 anni, di Borno (Brescia), è al secondo Mondiale dopo quello di Doha di quattro anni fa, e sarà al via della 4×100 maschile con Filippo Tortu, Lorenzo Patta e Samuele Ceccarelli, mentre Francesco Pernici, 20 anni, di Niardo (Brescia) esordirà per la prima volta Nazionale assoluta negli 800 metri.

I CONVOCATI – Sono 22 gli atleti (12 uomini e 10 donne) nati atleticamente in Lombardia o tesserati per club lombardi convocati per i Mondiali in programma a Budapest.

Il settore in assoluto in cui la Lombardia sarà più rappresentata sarà la marcia: le milanesi Eleonora Giorgi (Fiamme Azzurre) e Valentina Trapletti (CS Esercito, FOTO Colombo/FIDAL in home) sulla 20 km femminile, le bergamasche Federica Curiazzi (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter) e Nicole Colombi (CS Carabinieri) nella 35 km donne, il bergamasco Matteo Giupponi (CS Carabinieri) e il cremonese Riccardo Orsoni (Fiamme Gialle) nella 35 km maschile. Convocati i tre olimpionici della staffetta 4×100 di Tokyo: oltre a far parte del gruppo della staffetta veloce, il bresciano Marcell Jacobs (Fiamme Oro) correrà i 100m alla caccia dell’unico grande titolo che gli manca e il brianzolo Filippo Tortu (Fiamme Gialle) e il casalasco Fausto Desalu (Fiamme Gialle) disputeranno i 200m. Nel mezzofondo debutterà in Nazionale Assoluta il 20enne il camuno Francesco Pernici (FreeZone, FOTO Grana/FIDAL qui a destra), sceso a 1:45.23 sugli 800m agli Assoluti. Tanta Lombardia anche tra le barriere con il bresciano Hassane Fofana (Fiamme Oro) sui 110m ostacoli e il brianzolo Mario Lambrughi (Atl. Riccardi Milano 1946). In pedana l’atletica lombarda sarà rappresentata dal bergamasco Emmanuel Ihemeje (Aeronautica) nel triplo. Numerosissimi i lombardi che fanno parte dei gruppi delle staffette: oltre a Jacobs, Desalu e Tortu la 4×100 uomini conterà pure su Roberto Rigali (Bergamo Stars); nella 4×100 donne convocate la varesina Vittoria Fontana (CS Carabinieri), la bergamasca Alessia Pavese (CS Aeronautica/Atl. Brescia 1950) e Gloria Hooper (Atl. Brescia 1950); nel vasto gruppo delle 4×400 (maschile, femminile e mista) spazio all’oro e all’argento dei tricolori Assoluti Alessandra Bonora (Bracco) e Giancarla Trevisan (Bracco), a Virginia Troiani (CUS Pro Patria Milano), al brianzolo Vladimir Aceti (Fiamme Gialle) e al lodigiano Edoardo Scotti (CS Carabinieri).

Ben nove anche gli atleti non lombardi ma legati alla nostra regione per ragioni diverse. Nel mezzofondo Pietro Arese (Fiamme Gialle, 1500m) si allena a Varese con Silvano Danzi ed Elena Bellò (Fiamme Azzurre, 800m) è di stanza in Brianza dove si allena con Alessandro Simonelli; da diversi anni Giovanna Epis (CS Carabinieri, maratona) è seguita a Milano da Giorgio Rondelli e a Milano fanno base pure due portacolori azzurre dei 400m ostacoli come Rebecca Sartori (Fiamme Oro) ed Eleonora Marchiando (CS Carabinieri). Agli ultimi Campionati di Società Assoluti Alice Mangione (CS Esercito, 400m e 4×400) e Anna Polinari (CS Carabinieri, 4×400) hanno corso per l’Atletica Brescia 1950, Ludovica Cavalli (Aeronautica, 1500m e 5000m) per la Bracco Atletica e Alessandro Sibilio (Fiamme Gialle, 400m ostacoli e 4×400) per l’Atletica Riccardi Milano 1946