Mondiali master di corsa in montagna, l’Atletica Paratico fa incetta di medaglie

sabato, 16 settembre 2023

Paratico (Brescia) – Mondiali master di corsa in montagna 2023, nella uphill l’Atletica Paratico fa incetta di medaglie. Nella prima delle due prove del mondiale di corsa in montagna Master che si sta disputando a Madeira, l’Atletica Paratico di patron Ezio Tengattini si è portata a casa un ottimo bottino.

L’Atletica Paratico ha conquistato per l’Italia: un oro e un bronzo individual; 3 ori e 2 argenti a squadre. L’oro individuale è stato vinto da Nives Carobbio e il bronzo individuale da Roberto Longhi. A squadre l’oro è stato assegnato a Nives Carobbio, Paola Mazzucchelli e Luciano Bonassi; argento per Roberto Longhi e Salve Valeria Torri.

Nives Carobbio è stata la mattatrice della competizione femminile a cui hanno preso parte le categorie dalla over 55 alla over 75. Da affrontare un percorso only up di di 9,2 km (+800m/-50m). 54’58” il tempo che le ha consentito di mettersi al collo la medaglia d’oro riservata alle over 55. Roberto Longhi si è invece classificato terzo nella categoria over 65 portando a termine la prova di sola salita in 58’13”.

Passiamo ai risultati a squadre (per nazione). Combattendo nella medesima categoria, Nives Carobbio e Paola Mazzucchelli hanno ottenuto la medaglia d’oro a squadre nella “women 55”. Anche Luciano Bonassi, nella categoria “men 70”, ha vinto l’oro a squadre. Roberto Longhi si è fregiato della medaglia d’argento a squadre nella categoria “men 65”. Non è finita qui: al bottino va aggiunto l’argento a squadre di Salve Valeria Torri nella categoria “women 60”.

Grande attesa per il gran finale di domenica con la sfida mondiale sulla distanza di 32,4 km con 1151 metri di dislivello positivo. La competizione, in quanto Master, è riservata agli atleti dai 35 ai 79 anni.