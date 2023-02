Mondiali Junior Speed-skating: medaglia d’oro a Serena Pergher e bronzo alle azzurre. Short Track, Spechenhauser 3°

domenica, 12 febbraio 2023

Inzell (Germania) – L’Italia conquista una medaglia d’oro e una di bronzo ai Mondiali Junior di Inzell. Gli azzurri archiviano la manifestazione iridata giovanile disputatasi in Baviera con due medaglie e tanti acuti personali. La Max Aichner Arena di Inzell (Germania) è stata teatro dei Mondiali junior di speed-skating, appuntamento clou della stagione in ambito giovanile. Dieci gli italiani impegnati nella manifestazione andata in scena in terra teutonica.

Nel settore femminile si sono cimentate in pista Giorgia Aiello (Cardano Skating), Giorgia Fusetto (Noale Ice), Serena Pergher (Fiamme Oro), Giulia Presti (S.C. Pergine) e Maybritt Vigl (Ritten Sport). Invece, nel contesto maschile, hanno gareggiato Mattia Bernabé (S.C. Pergine), Gianluca Bernardi (S.C. Pergine), Manuel Ghiotto (Noale Ice), Giosué Neve (Noale Ice) e Giacomo Zampedri (S.C. Pergine).

Il risultato più eclatante è rappresentato dalla medaglia d’oro conquistata da Serena Pergher sui 500 metri. La teenager azzurra si è resa protagonista di una performance esplosiva, chiudendo la gara in 38”61 (suo nuovo primato personale). Il tempo le ha permesso di sovrastare la concorrenza delle olandesi Angel Daleman e Pien Hersman, rispettivamente argento e quarta classificata, nonché della quotata kazaka Alina Dauranova (bronzo). La diciottenne italiana ha preceduto di ben 32 centesimi l’avversaria più vicina e di 49 centesimi l’asiatic (foto © Fisg).

Pergher si è messa al collo una seconda medaglia, stavolta accompagnata da Giorgia Aiello e Giorgia Fusetto. Le tre azzurre si sono fregiate del bronzo nella team sprint. Per la verità il terzetto tricolore aveva concluso quarto, ma la squalifica degli Stati Uniti, inizialmente terzi, ha issato l’Italia sul gradino più basso del podio alle spalle di Olanda e Kazakistan.

Sono, inoltre, arrivati diversi piazzamenti di prestigio. Pergher si è attestata in quinta posizione nei 1.000 metri, mentre Maybritt Vigl ha chiuso ottava la mass start. In ambito maschile va rimarcato il settimo posto nel team pursuit. Complessivamente, l’Italia archivia il Mondiale junior di Inzell con 14 primati personali migliorati da ben otto atleti differenti.

Short Track, CdM a Dordrecht: Spechenhauser 3° sui 1000 metri! Pietro Sighel e la staffetta femminile ai piedi del podio

Un podio centrato e due sfuggiti per poco. La Nazionale italiana di short track guidata dal direttore tecnico azzurro Kenan Gouadec e dagli allenatori Nicola Rodigari e Derrick Campbell conquista una top 3 anche nella sesta e ultima tappa stagionale di Coppa del Mondo chiudendo con sette podi complessivi la stagione del circuito internazionale.

L’exploit della domenica sul ghiaccio olandese di Dordrecht è firmato da Luca Spechenhauser, terzo nella seconda sessione del week end sui 1000 metri. Il 22enne valtellinese è autore di un mezzo giro finale da applausi con cui recupera due posizioni e brucia in rimonta nello sprint il cinese Jiahua Song, con l’azzurro battuto infine dunque soltanto dal coreano Ji Won Park, primo, e dal canadese Pascal Dion, secondo.

Per Spechenhauser si tratta del primo podio individuale in carriera in Coppa del Mondo dopo il terzo posto della scorsa stagione con la staffetta maschile nella tappa cinese del circuito internazionale.