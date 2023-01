Mondiali di sci alpino paralimpico: oro a Bertagnolli-Ravelli, bronzo a Pelizzari

giovedì, 26 gennaio 2023

Espot (Spagna) – Altri grandi risultati per gli azzurri ai Mondiali di sci alpino paralimpico che si stanno svolgendo in Spagna: oro nel Gigante – vision impaired – per Giacomo Bertagnolli, trentino, guidato dal camuno Andrea Ravelli, mentre conquista il bronzo negli standing Federico Pelizzari (nel video), giovane lecchese che milita della Polisportiva Disabili Valcamonica.

Nei Vision Impaired Bertagnolli assieme alla sua guida Andrea Ravelli, hanno preceduto l’austriaco Johannes Aigner e il britannico Neil Simpson, mentre negli Standing ha vinto Arthur Bauchet, secondo 1”92 a Gmuer e terzo a 2”15 Pelizzari.

VIDEO

“Sono soddisfatto – ha dichiarato Pelizzari (credit Polis) – è un podio a cui tenevo in modo particolare”.