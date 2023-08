Mondiale U23 e Coppa del Mondo Mtb-Orienteering sull’Alpe Cimbra

lunedì, 14 agosto 2023

Alpe Cimbra – È quasi tutto pronto in Trentino, sull’Alpe Cimbra, per il terzo round della Coppa del Mondo di Mountain Bike Orientamento. Si stanno solamente limando gli ultimi dettagli.

All’evento, che si terrà fra Folgaria e Lavarone dal 21 al 23 settembre, si attendono atleti provenienti da circa 30 Paesi. Molti saranno anche i giovani presenti in gara, visto che le competizioni assegnano il titolo di Campione del Mondo Under 23.

I terreni alpini, caratterizzati da un discreto dislivello, potrebbero sovvertire i pronostici, che attualmente vedono i soliti danesi e finlandesi interpretare la parte del leone. In particolare potrebbero essere favoriti austriaci e cechi, abituati a terreni analoghi. Questi ultimi, in particolare, arriveranno in Italia sulle ali dell’entusiasmo visto che a fine agosto vivranno il Wmtboc, il Mondiale in casa.

C’è attesa anche per gli azzurri che su questi terreni hanno sempre espresso delle buone prove. L’Alpe Cimbra è ormai da tempo la casa dell’Orienteering italiano. Qui le nazionali giovanili di C-O e Trail-O hanno effettuato vari raduni. E’ sempre in Alpe Cimbra che si celebra anche l’Oscar dell’Orienteering a fine anno. Un territorio, quello che vede Daniela Vecchiato direttrice dell’APT, che ha subito creduto nello sport dei boschi.

L’Alpe Cimbra ricorda inoltre a tutti un solo nome: Roberto Sartori, organizzatore di decine di prove di tutte le discipline dell’Orienteering, oltre che nello sci e Mtb. La candidatura per questo evento era stata avanzata nel 2019. La Pandemia ne aveva ritardato i tempi di assegnazione. Infine il 2021 ha registrato l’ufficializzazione del successo della candidatura italiana.

Sartori aveva creduto in questa opportunità, coinvolgendo i membri della sua società, la Gronlait Orienteering Team, ed il territorio.

PROGRESS: A fine luglio si è tenuto un importante incontro con i responsabili IOF, tracciatori, e delegato tecnico per un controllo finale di tutta la parte cartografica. L’ultima fase del lavoro è quella inerente le iscrizioni e la sistemazione alberghiera delle rappresentative nazionali. Una prova di Orienteering racchiude sempre molto complessità e sono tanti i dettagli che, come sempre, possono fare la differenza. Il gruppo che vede Maurizio Boneccher, Alessio Dalfollo, Luigi Girardi, Ivan Gasperotti (con il supporto tecnico di Giuseppe Simoni) ha lavorato con professionalità ed ora ci si prepara al grande spettacolo.

E’ atteso un buon numero di bikers, provenienti anche nelle categorie Master, visto che le gare di contorno sono inserite all’interno del circuito della World Master Series.

Qui i dettagli dell’evento