Mondiale giovanile, Vela: grande successo degli atleti del Garda

venerdì, 15 dicembre 2023

Riva del Garda (Trento) – Gli atleti del Garda fanno bene nell’ultimo giorno di regate a Buzios. Una copiosa raccolta di medaglie per gli atleti azzurri ha reso indimenticabile questi Youth Sailing World Championships carioca: ieri una medaglia d’oro e oggi altre cinque (un oro, tre argenti e un bronzo).

Si parte con l’oro nell’ILCA 6 M di Mattia Cesana, bravo a concludere nel migliore dei modi una settimana impegnativa (foto © Fraglia Vela Riva)

Emma Mattivi nella categoria femminile raccoglie l’argento controllando nell’ultima regata gli attacchi dell’irlandese che la insidiava al secondo posto. Argento anche per il 29er M/Mix con Alex Demurtas e Giovanni Santi che coronano un ottimo mondiale. Stessa posizione per Leonardo Tomasini nella classe iQFOiL M che chiude blindando il secondo posto.

Terzo gradino del podio per Riccardo Pianosi nella classe Kite M, bravo a sapersi confermare ai vertici di una classe in grande evoluzione; oggi per loro non si sono svolte le prove.

Ieri si erano laureati con un giorno di anticipo campioni del Mondo Quan Cardi e Mattia Tognocchi nel 420 M/Mix.

“Ieri abbiamo festeggiato – dichiara Francesco Ettorre, presidente della Fiv – la vittoria di un Mondiale giovanile 420 con un giorno di anticipo con grande emozione, sapendo che oggi ci saremmo giocati le nostre carte in tantissime altre classi. Siamo arrivati con una squadra giovanile davvero molto forte. Ma quello che conta non è come si arriva al Mondiale, ma come lo si finisce. Abbiamo avuto un crescendo costante che dimostra come il lavoro svolto in preparazione di questo appuntamento abbia dato i propri frutti. I ragazzi hanno dimostrato bravura, carattere, concentrazione, fame: tutte prerogative che dovranno coltivare nel loro percorso di velisti per continuare a trovarsi ai vertici mondiali. Bravi tutti, a partire da Alessandra Sensini e i Tecnici Federali Chicco Caricato, Daniel Loperfido e Gigi Picciau, per passare ai tecnici di Circolo fondamentali nel percorso di crescita dei nostri atleti. Per l’Italia era un grande appuntamento perché prelude agli Youth Sailing World Championships 2024 che si svolgeranno sul Garda. Per noi un appuntamento che definisco storico e che ci vedrà impegnati alla realizzazione di un progetto mai realizzato in precedenza. Questa sera ritirerò la bandiera che verrà issata durante i mondiali che si svolgeranno in Italia. La Vela sa far vivere emozioni uniche. Si conclude un anno indimenticabile”.