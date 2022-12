Mondiale All Around, Mario Gabossi: “Emozionante vincere a Ponte di Legno”

lunedì, 5 dicembre 2022

Ponte di Legno (Brescia) – “Un grande successo, lo dedico alla mia famiglia, al mio allenatore e a tutte le persone che mi sono state vicine in questi anni”, così Mario Gabossi, l‘atleta paralimpico di Piancogno (Brescia) festeggia la medaglia d’oro al Mondiale di ginnastica artistica nella gara All Around, la più importante della disciplina, che si è disputata in questo weekend al Palazzetto dello sport di Ponte di Legno (Brescia).

Le gare sono state organizzate da ASD Artistica Brescia ed ha richiamato un folto pubblico, giunto sia dalla Valle Camonica che da Brescia. Al Mondiale DSIGO (Down Syndrome International Gymnastics Organisation) degli atleti Fisdir di ginnastica artistica femminile e maschile e ginnastica ritmica erano in gara atleti di 8 nazioni: Italia, Bulgaria, Lituania, Argentina, Messico, Nuova Zelanda, Spagna e Sudafrica (nelle foto la premiazione di Mario Gabossi e sotto con la fanfara di Rogno alla sfilata di venerdì sera a Ponte di Legno) .

“Ero emozionato perchè gareggiavo in casa e per me questo successo vale doppio – prosegue Mario Gabossi, assistito in tutta la preparazione e nelle gare dall’allenatore Pietro Bani – sono state due giornate molto belle e ho sentito la vicinanza di tante persone”. Mario Gabossi – gareggia con i colori dell’ASD Artistica Brescia, guidata dalla presidente Esther Puletti – risiede in Valle Camonica, d’estate frequenta l’alta valle, si è diplomato al liceo Sportivo Meneghini di Edolo, pratica sport, in particolare la ginnastica artistica e si allena nella palestra del suo team a Flero (Brescia).

Il suo allenatore Pietro Bani l’ha seguito in questi anni, in una crescita che l’ha portato a vincere importanti gare a livello nazionale e internazionale e in questo weekend il Mondiale All Around. “E’ stato un weekend impegnativo – racconta Pietro Bani, l’allenatore di Mario Gabossi – all’inizio era emozionato, poi si è sciolto ed ha effettuato alla grande tutte le prove, vicendo il Mondiale. E’ stato bello perchè era davanti al pubblico di casa”. Dopo il successo nel Mondiale All Around, Mario Gabossi ha trionfato nelle altre discipline, l’oro nel parallelo e l’argento agli anelli, le gare che si sono concluse ieri a Ponte di Legno.

Orietta Sangalli, madre di Mario Gabossi, commenta: E’ stato fantastico, sono stati tre giorni, anche quello degli allenamenti, dell’escursione al Tonale e della sfilata di venerdì sera eccezionali, dove abbiamo trovato da parte del Consorzio, della Sit e del Comune un’accoglienza straordinaria. Inoltre tutte le nazioni in gara hanno potuto ammirare le bellezze di questo territorio”. “Per Mario – conclude – sono soddisfatta: si è impegnato al massimo e preparato nel migliore dei modi la prova di Ponte di legno, così da centrare il successo al Mondiale a casa sua”.

di A. Pa.

