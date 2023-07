Calcio, Merola del Sudtirol e Pasini della FeralpiSalò nel Consiglio Lega Serie B

lunedì, 31 luglio 2023

Bolzano – Eletto il nuovo Consiglio direttivo della Lega Nazionale Professionisti Serie B. Alla prima votazione il presidente della FeralpiSalò Giuseppe Pasini, l’amministratore delegato dell’As Cittadella Mauro Michelini e il vicepresidente del F.C. Sudtirol Federico Merola. A rivestire il ruolo di vicepresidente della Lega Serie B è stato eletto il presidente dell’Ascoli calcio Carlo Neri.

Federico Merola l’FCS entra nel direttivo di Lega B

Il consigliere di amministrazione dell’FC Südtirol delegato ai rapporti con le istituzioni nazionali del calcio e già nella governance cadetta come coordinatore della Commissione Riforme dei campionati, è stato eletto nel Consiglio direttivo della Lega Nazionale Professionisti Serie B.

L’FC Südtirol esprime gioia e soddisfazione per l’elezione del proprio consigliere di amministrazione con delega ai rapporti con le istituzioni calcistiche nazionali Federico Merola nel consiglio direttivo della Lega Nazionale Professionisti Serie B.

Si è svolta oggi, lunedì 31 luglio nella sede di via Rosellini a Milano l’Assemblea della Lega Serie B con diversi punti all’ordine del giorno, fra cui l’elezione dei consiglieri in sostituzione di quelli le cui società sono passate in altra categoria e, contestualmente, del vice presidente. Quindi budget 2023-2024, diritti audiovisivi betting streaming e betting data per la stagione corrente.

I lavori dell’assemblea dei club si sono aperti con l’elezione dei nuovi membri del Consiglio direttivo. Oltre all’azionista biancorosso Federico Merola – già nella governance di Lega B nel ruolo di Coordinatore della Commissione Riforme dei campionati – sono stati eletti alla prima votazione il presidente della FeralpiSalò Giuseppe Pasini e l’amministratore delegato del Cittadella Mauro Michelini. A rivestire il ruolo di vicepresidente è stato eletto il presidente dell’Ascoli Carlo Neri. I consiglieri eletti vanno ad aggiungersi a Giuseppe Corrado del Pisa, Dario Mirri del Palermo e naturalmente al presidente Mauro Balata oltre agli ‘indipendenti’ Andrea Messuti e Mauro Pizzigati.

Con grande soddisfazione l’FC Südtirol accoglie la nomina di Federico Merola a consigliere di Lega B. Nato a Napoli nel 1964 e al momento residente a Roma, Federico Merola è socio e partner dell’FC Sudtirol risultando legato da anni a filo doppio alla società biancorossa, con grande passione, entusiasmo e partecipazione. Manager nel settore degli investimenti in infrastrutture, con grandi esperienze internazionali e ruoli istituzionali in importanti realtà – è stato per 6 anni consigliere di amministrazione della società pubblica Sace -, docente universitario in International Finance alla Luiss di Roma, dove si è laureato cum laude nel 1989. Autore di diversi libri e pubblicazioni per le principali testate economiche nazionali su temi relativi alle infrastrutture, il sistema creditizio, i mercati finanziari e temi correlati. Dal 2013 è Amministratore Delegato di Arpinge, società d’investimenti in infrastrutture che coinvolge il risparmio privato istituzionale e previdenziale in progetti di economia reale.

“la mia nomina nel direttivo da parte dell’assemblea di Lega B è un riconoscimento importante per tutta la società e per i suoi vertici perché il consenso sulla persona arriva quando il comportamento di un club è universalmente apprezzato. Nel ringraziare le altre società che ci hanno dato fiducia devo quindi anche cogliere l’occasione per un apprezzamento a tutti i nostri dipendenti e collaboratori, non solo del reparto sportivo. Nel merito delle questioni aperte, oggi la priorità è tornare sui campi di gioco. Si inizia il 18 agosto come da programma, sia pure con alcune partite da recuperare. E il format del campionato, che per noi non è mai stato in dubbio, resta a 20 squadre. Dispiace che abbiamo pagato per colpe altrui ma siamo stati sempre compatti nella tenuta del campionato”. Queste le prime parole di Federico Merola dopo la nomina.

L’assemblea ha confermato anche per la stagione sportiva 2023-2024 gli attuali format playoff/playout, così come i criteri per la classifica avulsa e il numero di sostituzioni (che restano cinque).