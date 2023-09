Menditto e Bonacina, doppio titolo europeo di Triathlon Cross a Riva del Garda. U23, oro e argento con Sancisi e Sfregola

domenica, 10 settembre 2023

Riva del Garda – Si issa alto il tricolore sui Campionati Europei di Triathlon Cross a Riva del Garda in Trentino. Marta Menditto (Sai Frecce Bianche) e Michele Bonacina (Valdigne Triathlon) sono diventati i nuovi Campioni Europei di specialità dominando le rispettive gare ed arrivando al traguardo a braccia alzate ed emozioni liberate. Foto di Tiziano Ballabio – FITRI Media.

L’azzurro Michele Bonacina ha vinto la gara, diventando per la prima volta campione europeo di triathlon cross, con il tempo di 1:32:52 davanti a Lukas Kocar (CZE), arrivato al traguardo con oltre 30” di svantaggio dall’italiano, e al francese Theo Dupras terzo con il tempo di 1:33:43.

Bonacina è partico con un’ottima frazione di nuoto in cui ha provato a prendere vantaggio dai principali rivali ed è uscito in testa alla gara. Durante la frazione di ciclismo Mtb si è difeso con il suo ritmo ed è riuscito a restare agganciato al duo ceco-francese molto forte nella frazione per poi allungare nell’ultima parte di gara con la corsa finale andando a vincere un meritato titolo europeo.

Gli altri piazzamenti azzurri: 5° posto assoluto per i giovani Niccolò Sancisi e 8° posto per Matteo Sfregola entrambi in top ten. Federico Spinazzè (Silca Ultralite) l’altro élite in gara ha chiuso la sua prova in 12^ posizione con il tempo di 1:43:35

Marta Menditto, fresca campionessa in carica di Cross Duathlon a Riva del Garda, centra il doppio titolo nella specialità del Cross arrivando prima al traguardo anche dell’Europe Triathlon Cross Championships Riva del Garda Trentino davanti alla Anna Zehnder (Sui) medaglia d’argento e a Romy Spoelder (Ned) di bronzo. Il tempo della vincitrice è stato 1:48:00.

L’azzurra è partita con un’ottima frazione di nuoto che le ha permesso di restare agganciata alle prime posizioni della gara. Dopo il cambio è riuscita a sfruttare al meglio sin dalle prime pedalate in MTB sui sentieri sterrati di Riva del Garda la sua frazione forte guadagnando il vantaggio necessario da controllare durante l’ultima parte di corsa. Il forcing riuscito ha permesso a Marta Menditto di andare al suo passo e difendere con tranquillità la testa della gara nei 6 km di corsa vincendo la sua prima medaglia d’oro europea di Triathlon Cross.

Ancora medaglie azzurre nella categoria Under 23 uomini con l’oro e titolo continentale per Niccolò Sancisi della società Dinamo Triathlon Pesaro e medaglia d’argento per Matteo Sfregola della K3 Cremona. Ha completato il podio di categoria Hugo Bourjon.

Nella gara Under 23 donne, sfortunata la prova di Noemi Bogiatto che è stata costretta al ritiro per un problema meccanico alla sua bicicletta. Il titolo di categoria è andato a Romy Spoelder (Ned) davanti a Beatriz Ferreira (Por) seconda e a Stepanka Bisova (CZE) terza.

La gara si è svolta su 1000 metri di nuoto con due giri da 500 m nel Lago di Garda, 19.2 km di ciclismo Mtb e 6 km di corsa.

Il lungo fine settimana élite, under 23 e Junior si chiude con grande soddisfazione azzurra per la conquista sulle strade sterrate di casa di 16 medaglie.

Nel Duathlon Cross 6 le medaglie italiane con l’oro assoluto di Marta Menditto, il bronzo assoluto di Alessandro Saravalle e le quattro medaglie Junior oro per Noemi Bogiatto, argento per Licia Ferrari e Lukas Lanzinger e bronzo per Diego Lampe.

10 medaglie nell’Europeo di Triathlon Cross: le quattro tra élite e Under 23 con gli ori di Menditto, Bonacina e Nicolò Sancisi (U23) e l’argento under 23 di Matteo Sfregola e le sei della categoria Junior gli ori di Lanzinger e Gazzari, gli argenti di Simeone Romano e Giulia Bergamin e i bronzi di Manuel Cossu e Silvia Turbiglio.