Sci, Master Old Stars: Danilo Gandossi si veste da Superman e trionfa a Chiesa

venerdì, 8 marzo 2024

Chiesa Valmalenco (Sondrio) – Giornata complicata per i Master Old Stars impegnati nei due SuperG infrasettimanali a Chiesa Valmalenco; difficile per gli organizzatori, per la società impianti, per la scuola sci, soprattutto per i concorrenti. La nevicata notturna era nelle previsioni della vigilia, ma i dieci centimetri sono diventati quaranta e tracciare e gareggiare in quelle condizioni diventa difficile e pericoloso. Dopo vari ripensamenti dove ogni presente dice la propria, sono stati gli stessi partecipanti armati di pazienza e volontà che hanno “creato” la pista da gara con varie discese a spazzaneve per liberare il più possibile il tracciato. Un po’ di timore è comunque rimasto, alcuni non se la sono sentita soprattutto tra i “meno giovani”, ma poi in tanti si sono lanciati sulla Barchi arrivando al traguardo con le gambe che vibravano dallo sforzo. Il coraggio è però tornato nella seconda discesa dove tutti i concorrenti hanno fatto registrare tempi molto più bassi, proprio per la fiducia ritrovata.

Gara dove hanno influito molto i materiali e la preparazione, ma con il coraggio e la determinazione che sono strati fondamentali. Ne ha giovato lo spettacolo e la classifica meno standardizzata del solito, con alcuni leader che sono stati scalzati dal podio a favore di altri outsider che hanno goduto per le insidie delle gare.

Menzione comunque tra le donne per la Piera Fumagalli che non ha fatto il vuoto come al solito ma i due assoluti sono stati suoi lo stesso, con la Ferrario in netto avvicinamento, e la Santambrogio che finalmente ha battuto l’eterna rivale Marisa Zugnoni.

Regolare la classifica dei Super 75 con Pinuccio Bavo imprendibile, mentre Ferri e Novelli si sono scambiati il secondo e terzo gradino del podio. Sorpresona nella categoria inferiore con Livio Zugnoni che in una prova è finalmente riuscire a ridurre suddito “re Giorgio Curtoni”, e bene anche Lino Berera in netta ripresa. Ma i fuochi d’artificio li ha tirati fuori dallo zaino Danilo Gandossi in una gara in cui tutti avrebbero scommesso su Mario Sabbadini; nella seconda gara non si è accontentato di vincere a sorpresa ma ha deciso di umiliare gli avversari rifilando quasi un secondo di distacco, tra i complimenti e la sorpresa generale. Ma gara pirotecnica anche per il simpatico valtellinese Davide Canclini, che non naviga mai tra i primi e che è stato invece autore di due gare impeccabili registrando ottimi tempi.

Sfortunato tra i Super 60 il forte Amos Fazzini che dopo aver dominato la prima discesa è incappato fuori gara in una banale caduta che lo ha spedito dritto all’ospedale e con una diagnosi che non gli farà vedere gli sci per qualche mese; ma il forte valsassinese non è tipo da divano e il suo ritorno è certo la prossima stagione. Facile quindi per Salvadori riprendersi il primo gradino, anche se con il fiato sul collo di Pomoni e Salvetti. Nei Super 55 se le sono date Maggioni e Colombo finendo pari, con il new entry Stefano Piazza buon terzo ma a debita distanza dai primi. Walter Ciaponi continua a dominare la sua categoria e tra gli Junior ottimo rientro di Simone Ciaponi che però ha dovuto faticare contro un buon Zecca. Le gare che portano alla chiusura sono ormai soltanto cinque, di cui due all’Aprica mercoledì prossimo.

LA CLASSIFICA Gara 1

Dame C 6: 1. Luciana Pezzotta (La Recastello) 4.37.92. Dame C5: 1. Graziella Carrara (La Recastello) 1.46.21; 2. Milena Bonzani (Cernobbio) 2.40.48. Dame C4: 1. Marisa Zugnoni (Cernobbio) 1.51.74; 2. Cristina Santambrogio (Ski Mountain) 1.53.29. Dame C3: 1. Pierangela Fumagalli (La Recastello) 1.42.90; 2. Marina Birolini (Ski Mountain) 1.58.30. Dame C2: 1. Renata Ferrario (Cernobbio) 1.43.16; 2. Delia Merelli (La Recastello) 1.54.57. Dame C 1 : 1. Alessandra Mollica (Ski Mountain) 1.49.47. Super 85: 1. Sandro Traini (La Recastello) 2.33.66. Super 80: 1. Gianni Vallè (Ski Mountain) 1.55.72. Super 75: 1. Pinuccio Bavo (Cernobbio) 1.33.76; 2. Bepi Ferri (La Recastello) 1.37.47; 3. Nando Novelli (Ski Mountain) 1.37.74. Super 70: 1. Giorgio Curtoni (Ski Mountain) 1.29.57; 2. Livio Zugnoni (Cernobbio) 1.30.16; 3. Bortolo Albrici (La Recastello) 1.34.46. Super 65: 1. Mario Sabbadini (La Recastello) 1.26.88; 2. Adriano Carrara (La Recastello) 1,28,71; 3. Adriano Donati (Ski Mountain) 1.29.31. Super 60: 1. Amos Fazzini (Ski Mountain) 1.24.28; 2. Marco Salvadori (Cernobbio) 1.27.06; 3. Fausto Pomoni (Ski Mountain) 1.27.83.

Super 55: 1. Achille Maggioni (Ski Mountain) 1.23.24; 2. Stefano Colombo (Ski Mountain) 1.24.01; 3. Stefano Piazza (Ski Mountain) 1.31.08. Super 50: 1. Walter Ciaponi (Cernobbio) 1.23.89; 2. Alberto Gerletti (Cernobbio) 1.33.81; 3. Cristian Perlini (Cernobbio) 1.57.47. Junior: 1. Simone Ciaponi (Cernobbio) 1.21.12; 2. Giuseppe Zecca (Cernobbio) 1.23.31.

LA CLASSIFICA Gara 2

Dame C 6: 1. Luciana Pezzotta (La Recastello) 3.23.91. Dame C5: 1. Graziella Carrara (La Recastello) 1.41.07; 2. Milena Bonzani (Cernobbio) 2.18.17. Dame C4: 1. Cristina Santambrogio (Ski Mountain) 1.46.93; 2. Marisa Zugnoni (Cernobbio) 1.54.4. Dame C3: 1. Pierangela Fumagalli (La Recastello) 1.37.55; 2. Marina Birolini (Ski Mountain) 1.53.06. Dame C2: 1. Renata Ferrario (Cernobbio) 1.40.41; 2. Delia Merelli (La Recastello) 1.52.22. Dame C 1 : 1. Alessandra Mollica (Ski Mountain) 1.46.11. Super 80: 1. Natalino Bavo (Cernobbio) 1.31. 43; 2. Gianni Vallè (Ski Mountain) 1.50.05. Super 75: 1. Pinuccio Bavo (Cernobbio) 1.32.25; 2. Nando Novelli (Ski Mountain) 1.38.33; 3. Bepi Ferri (La Recastello) 1.41.03. Super 70: 1 Livio Zugnoni (Cernobbio) 1.28.34; 2. Giorgio Curtoni (Ski Mountain) 1.29.32; 3. Lino Berera (La Recastello) 1.32.73 Super 65: 1. Danilo Gandossi (La Recastello) 1.26.87; 2. Mario Sabbadini (La Recastello) 1.27.37; 3. Adriano Carrara (La Recastello) 1.27,44. Super 60: 1. Marco Salvadori (Cernobbio) 1.25.70; 2. Romeo Salvetti (Ski Mountain) 1.25.73; 3. Fausto Pomoni (Ski Mountain) 1.26.30.

Super 55: 1. Stefano Colombo (Ski Mountain) 1.22.07; 2. Achille Maggioni (Ski Mountain) 1.22.41; 3. Stefano Piazza (Ski Mountain) 1.28.39. Super 50: 1. Walter Ciaponi (Cernobbio) 1.23.98. Junior: 1. Simone Ciaponi (Cernobbio) 1.21.51; 2. Giuseppe Zecca (Cernobbio) 1.23.58.