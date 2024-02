Master Old Stars i risultati delle gare al Monte Pora

venerdì, 2 febbraio 2024

Monte Pora (Bergamo) – Erano alcuni anni che i Master Old Stars non assaggiavano la neve del Monte Pora, storica località alpina della Bergamasca, che negli ultimi anni ha avuto una sostanziale trasformazione dopo un cambio di proprietà dalla spiccata mentalità imprenditoriale, ed un giovane management che sta rendendo grande una piccola stazione. La differenza sta nella qualità dell’accoglienza e dei servizi, l’organizzazione ed i tempi che sono regolati secondo le esigenze dell’ospite.

Dalla stessa partenza ed arrivo della pista variante Coppa Europa, che ha visto nei due giorni precedenti le impegnative gare Fis giovani, sono stati disegnati da Ennio Frigeni due gigantoni belli tosti, con distanze sotto i trenta metri, che hanno messo a dura prova le gambe dei Master, soprattutto quelle novantenni di Mario Moro che ha saputo comunque chiudere una gara molto sotto i due minuti, chiara dimostrazione della non pericolosità della prova. Che è un po’ la costante di questo Circuito, gare molto belle ed a volte impegnative, dove però tutti riescono ad esprimersi secondo le proprie possibilità e capacità. Se quindi De Toma ha fatto correre i suoi sci al traguardo in 55 secondi netti, il simpatico Boillat, di tempo ce ne ha messo più del doppio, ma premi, torte e prosecco sono stati poi distribuiti a tutti in ugual misura, per un podio virtuale ex aequo.

Al Monte Pora per evidenti problemi di distanza, mancava tutta la valanga valtellinese, ma il segnale molto positivo è stata la presenza di dieci concorrenti alla prima in assoluto o stagionale tra gli Old Stars, e quasi tutti tra i primi classificati di categoria, dimostrazione di costante interesse verso il Circo Bianco del mercoledì. Se si intravede il traguardo delle 500 gare tra poche settimane, si fa invece più fatica a capire quanto possa invece durare nel tempo questo fenomeno sportivo e sociale, che continua ad alimentarsi con nuove presenze.

Gare toste si diceva, dove sono stati favoriti i concorrenti con una migliore preparazione atletica; tra i “nuovi” in bella evidenza Claudio Visinoni tra i Super 65, Valentino Marconi e Oscar Galizzi nei Super 60, Renato Bonazzi nella categoria inferiore; nei Super 75 primo bis stagionale per Nando Novelli così come per il ritrovato Giorgio Curtoni nei Super 70. In campo femminile bene Graziella Carrara con i due migliori tempi assoluti, Marisa Zugnoni e la new entry Claudia Volpato.

Giornata anche di menzioni, ed al Monte Pora momenti di commozione con amici e parenti di Efrem Locatelli e Marco Zucchelli, la recita della “poesia dell’Alpino” in ricordo dello scalvino Fiorino Bettineschi, e poi gran finale con decine torte rigorosamente fatte in casa dalle concorrenti, per il grande allenatore e uomo di montagna Toni Morandi, icona dello sci nazionale, il cui unico “vizio” era la golosità…ed i suoi amici Old Stars ogni anno lo vogliono ricordare così.

CLASSIFICA Gara 1

Dame C 6: 1. Marilù Consonni (Cernobbio) 1.40.87;2. Luciana Pezzotta (La Recastello) 1.43.68;

3. Marika Maglia (Cernobbio) 1.50.87. Dame C5: 1. Graziella Carrara (La Recastello) 1.10.16; 2. Milena Bonzani (Cernobbio) 1.55.63. Dame C4: 1. Marisa Zugnoni (Cernobbio) 1.12.65; 2. Cristina Santambrogio (Ski Mountain) 1.15.61; 3. Brunella Mattarelli (Ski Mountain) 1.17.88. Dame C3: 1. Marina Birolini (Ski Mountain) 1.28.91. . Dame C2: 1. Claudia Volpato (Ski Mountain) 1.16.77;

2. Delia Merelli (La Recastello) 1.20.41. Super 85: 1. Sandro Traini (La Recastello) 1.25.07; Super 80: 1. Gianni Pelizzari (Cernobbio) 1.11.82; 2. Gianni Vallè (Ski Mountain) 1.19.82; 3. Felice Battistini (Ski Mountain) 1.20.01. Super 75: 1. Nando Novelli (Ski Mountain) 1.07.81; 2. Bepi Ferri (La Recastello) 1.08.76; 3. Lucio Agazzi (Ski Mountain) 1.11.17. Super 70: 1. Giorgio Curtoni (Ski Mountain) 1.01.29; 2. Valerio Locatelli (Ski Mountain) 1.03.897; 3. Carlo Ferri (Cernobbio) 1.07.57. Super 65: 1. Claudio Visinoni (La Recastello ) 57.99; 2. Giampy Bergamelli (Ski Mountain) 1.01.15; 3. Adriano Carrara (La Recastello) 1.02.04. Super 60: 1. Sergio Migliorati (La Recastello) 58.94; 2. Valentino Marconi (La Recastello) 59.28; 3. Oscar Galizzi (Ski Mountain) 1.01.60. Super 55: 1. Renato Bonazzi (La Recastello) 56.95; 2. Stefano Colombo (Ski Mountain) 59.08; 3. Massimo Zugnoni (Cernobbio) 1.00.78. Super 50: 1. Marco De Toma (Ski Mountain) 55.00; 2. Walter Ciaponi (Cernobbio) 57.76

CLASSIFICA Gara 2

Dame C 6: 1. Marilù Consonni (Cernobbio) 1.43.75;2. Luciana Pezzotta (La Recastello) 1.53.43;

3. Marika Maglia (Cernobbio) 2.41.08. Dame C5: 1. Graziella Carrara (La Recastello) 1.11.36; 2. Milena Bonzani (Cernobbio) 1.38.70. Dame C4: 1. Marisa Zugnoni (Cernobbio) 1.12.07; 2. Cristina Santambrogio (Ski Mountain) 1.16.78; 3. Brunella Mattarelli (Ski Mountain) 1.18.65. Dame C3: 1. Marina Birolini (Ski Mountain) 1.22.70 . Dame C2: 1. Claudia Volpato (Ski Mountain) 1.15.87;

2. Delia Merelli (La Recastello) 1.20.55. Super 85: 1. Sandro Traini (La Recastello) 1.27.36; 2. Mario Moro (Ski Mountain) 1.41.49; Super 80: 1. Gianni Pelizzari (Cernobbio) 1.14.30; 2. Felice Battistini (Ski Mountain) 1.18.43; 3. Gianni Vallè (Ski Mountain) 1.22.00. Super 75: 1. Nando Novelli (Ski Mountain) 1.08.10; 2. Bepi Ferri (La Recastello) 1.08.76; 3. Lucio Agazzi (Ski Mountain) 1.12.62. Super 70: 1. Giorgio Curtoni (Ski Mountain) 1.01.97; 2. Valerio Locatelli (Ski Mountain) 1.02.95; 3. Livio Zugnoni (Cernobbio) 1.04.58. Super 65: 1. Claudio Visinoni (La Recastello ) 59.63; 2. Mario Sabbadini (La Recastello) 1.01.68; 3. Adriano Carrara (La Recastello) 1.01.86. Super 60: 1. Sergio Migliorati (La Recastello) 59.21; 2. Oscar Galizzi (Ski Mountain) 1.00.45; 3. Valentino Marconi (La Recastello) 1.00.68. Super 55: 1. Renato Bonazzi (La Recastello) 57.85; 2. Stefano Colombo (Ski Mountain) 59.30; 3. Massimo Zugnoni (Cernobbio) 1.00.36. Super 50: 1. Marco De Toma (Ski Mountain) 56.08; 2. Walter Ciaponi (Cernobbio) 58.32