Marmotta Trophy: in Val Martello trionfano Nicolini e Valmassoi

sabato, 19 marzo 2022

Val Martello – Grande spettacolo al Marmotta Trophy, gara affiliata al circuito de La Grande Course. Le temperature fredde di questa mattina hanno permesso ai concorrenti di correre lungo un percorso in condizioni ottimali, molto tecnico e impegnativo. Il dislivello positivo era di 1.575 metri con 18,4 chilometri di sviluppo, le salite da affrontare erano cinque con due tratti a piedi da percorrere con gli sci nello zaino.

LA GARA – In campo maschile subito dopo il via ha preso il comando della gara Federico Nicolini, a qualche metro dietro di lui Gabriele Leonardi e Lukas Mangger.

Dopo la prima lunga salita e il tratto a piedi della successiva salita Nicolini era saldamente al comando della gara, alle sue spalle gli inseguitori non riuscivano a ricucire il gap. Tornando alla gara maschile nella seconda parte di gara Nicolini ha mantenuto un buon margine dai due inseguitori e dopo l’ultima leggera ascesa della quinta salita il battistrada si è buttato a capofitto verso il traguardo di questo spettacolare Marmotta Trophy (foto credit Torri).

Nicolini ha tagliato il traguardo fermando il cronometro in 1:49’34’’, in seconda posizione ha chiuso Gabriele Leonardi mentre Lukas Mangger ha completato il podio. Il tedesco Sepp Huber e Alex Salvadori sono rispettivamente quarto e quinto.

Tra le donne Martina Valmassoi (secondo posto all’ultima Pierra Menta) dettava il ritmo sulle avversarie l’austriaca Stephanie Kröll e Giorgia Felicetti. Martina Valmassoi taglia il traguardo con il tempo di 1:47’35’’, l’austriaca Stephanie Kröll è seconda con poco più di quattro minuti di ritardo. Sul terzo gradino del podio sale la trentina Giorgia Felicetti con 1:53’:00. In quarta posizione arriva Sanna El Kott Helander, Martina Cumerlato è quinta.

L’austriaco Nils Oberauer è primo tra gli Junior, mentre Silvano Wolf vince tra i cadetti.

Domani ritornano a gareggiare gli atleti della Würth Modyf ISMF World Cup con la spettacolare Sprint Race. La gara che in poco più di tre minuti racchiude tutti i gesti tecnici dello scialpinismo si correrà al Centro Biathlon di Val Martello.