Malcesine Baldo Trail, i campioni al via della gara in Alto Garda

martedì, 25 aprile 2023

Malcesine – Si avvicina la gara Malcesine Baldo Trail, happening internazionale dell’Alto Garda in programma da venerdì 5 a domenica 7 maggio sulle montagne di confine tra Veneto e Trentino Alto Adige.

Sfogliando una lista partenti ancora working progress balzano all’occhio i nomi di Luca Carrara, Francesco Lorenzi e Georg Piazza sulla prova regina da 50km. Se i primi due sono stati grandi protagonisti della prima edizione, piazzandosi rispettivamente al primo e secondo posto, l’altoatesino sarà invece all’esordio su questo percorso “vista lago” dall’elevato tasso adrenalinico (foto © Maurizio Torri).

Graditissimo ritorno anche sulla 24 per il bergamasco Sergio Bonaldi che qui lo scorso anno siglò una storica doppietta vincendo gara vertical il venerdì e quella sulla distanza intermedia del sabato mattina. Questi sono solo alcuni dei sicuri protagonisti di quello che si annuncia un grande fine settimana di sport e divertimento sulle sponde del lago di Garda.

Sempre quattro le distanze previste sui sentieri di Malcesine, Brentonico, Avio, ma rispetto allo scorso anno i ragazzi di Vrm Team Asd hanno introdotto alcune migliorie quali pasta party in zona arrivo, docce post gara e happy hour con musica dal vivo dalle 18 alle 20 di sabato con Birra Monte Baldo.

L’EVENTO IN PILLOLE

VERTICAL: è una gara di sola ascesa su sentieri. La partenza è dalla stazione di mezzo della funivia del Monte Baldo. L’arrivo è in vetta alla stazione di arrivo, con una vista mozzafiato sul lago. Grazie alla funivia del Monte Baldo gli spettatori possono spostarsi dalla partenza all’arrivo e gli atleti potranno tornare comodamente in paese dopo la gara.

Dislivello positivo: 1000 d+

Sviluppo: 4.5km

Tempo massimo: 2 ore

Altitudine massima: 1790 m

Partenza: venerdì pomeriggio

ULTRA: partenza e arrivo dal paese di Malcesine con passaggio in quota alla stazione della Funivia. Il percorso è disegnato su sentieri di montagna molto panoramici che attraversano il Parco Naturale Locale del Monte Baldo nei Comuni di Avio e Brentonico.

Dislivello positivo: 3355 MD+

Sviluppo: 50km

Tempo massimo: 12 ore

Altitudine massima: 2079 m

Partenza: sabato mattina

MEDIUM: partenza e arrivo dal paese di Malcesine con passaggio in quota alla stazione della Funivia. La prima parte di gara ripercorre il tracciato della Ultra, completamento dei km in quota e discesa verso il paese.

Dislivello positivo: 1994 MD+

Distanza: 24km

Tempo massimo: 5 ore

Altitudine massima: 1756 m

Partenza: sabato mattina

SHORT: Partenza e arrivo dal paese di Malcesine. Il percorso si svolge prevalentemente su sentieri e strade sterrate ​a mezza costa, l’arrivo, mentre la parte finale è sul lungo lago.

Dislivello positivo: 1185 Md+

Tempo massimo: 3 ore

Altitudine massima: 534 m

Partenza: domenica mattina

Per informazioni e iscrizioni https://malcesinebaldotrail.run/