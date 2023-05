Malcesine Baldo Trail, concluso il weekend con la “Short”: i risultati

domenica, 7 maggio 2023

Malcesine – Il fine settimana dell’Asics Malcesine Baldo Trail si è concluso con la prova “Short” di 16 chilometri. Patrick Bazzoli (S.A. Valchirie) vince la prova al maschile mentre Andrea Schweigkofler (Sportclub Merano) domina al femminile. Foto di Maurizio Torri.

Questa mattina a Malcesine a pochi metri dalle sponde del lago è partita la gara che ha chiuso il lungo fine settimana dell’Asics Malcesine Baldo Trail. La prova “Short” aveva una distanza di 16 chilometri con 1185 m d+. Gli atleti sono saliti sino ad una quota massima di 700 metri e sono transitati nei pressi della stazione mediana della funivia del Monte Baldo prima di buttarsi a capofitto verso l’arrivo di Malcesine.

Nella gara maschile è stato Patrick Bazzoli a prendere subito il comando. Il lungo serpentone degli inseguitori era guidato da Denny Ghidotti, Roberto Antonelli e Marco Vecchi. Il ritmo è stato sin da subito molto elevato con Patrick Bazzoli che voleva a tutti i costi non perdere la leadership. Alle sue spalle Denny Ghidotti e Roberto Antonelli hanno cercato in tutti i modi di colmare il gap sul fuggitivo. Dopo il ristoro nei pressi della stazione intermedia della funivia del Monte Bado Ghidotti aveva colmato il distacco e la gara si è decisa della discesa finale verso Malcesine.

Nella prova femminile Andrea Schweigkofler ha fatto capire sin da subito quali erano le sue intenzioni prendendo la testa della gara, dietro di lei Tina Fischl, Elisa Brocard e Elisa Adorini.

Tornando alla prova maschile Patrick Bazzoli taglia il traguardo con il tempo di 1h30’41’’, Ghidotti nella discesa finale non riesce a fare al ritmo del vincitore e accusando un ritardo di 1’36’’ conferma la seconda posizione. Roberto Antonelli è terzo con il tempo di 1h32’59’’. In quarta e quinta posizione si classificano Marco Vecchi e Marco Donina.

Nella gara rosa Andrea Schweigkofler arriva a Malcesine fermando il cronometro con il tempo di 1h46’44’’, dietro di lei in seconda posizione si è classificata la tedesca Tina Fischl. La fondista azzurra Elisa Brocard, ambasciatrice del team ASICS FrontRunner è salita sul terzo gradino del podio con il tempo di 1h54’51’’. Elisa Adorini e Sara Taiocchi sono rispettivamente quarta e quinta.

Va in archivio la seconda edizione dell’Asics Malcesine Baldo Trail, quattro spettacolari gare che hanno portato oltre 700 runner a conoscere gli angoli più belli del Monte Baldo e dell’Alto Garda.

A bocce ferme, tempo di bilanci per Claudio Arduini, coordinatore della manifestazione: «Siamo molto contenti. I numeri dei partecipanti sono in crescita, ma quello che ci ha fatto più piacere sono i commenti positivi degli atleti che hanno tagliato traguardo. Adesso dobbiamo iniziare a pensare alla prossima edizione, il pasta party e l’happy hour hanno aggiunto delle note di festa alla gara e per il prossimo anno abbiamo già qualche sorpresa in cantiere. Un ringraziamento particolare devo farlo ai comuni di Malcesine, di Brentonico e di Avio; non dimenticando tutte le associazioni che ci hanno aiutato in questi tre giorni».

Il lungo weekend a Malcesine si era aperto con la prova Vertical vinta da Sergio Bonaldi con il tempo di 39’43’’ e in campo femminile da Anna Sbalchiero.

Mentre sabato mattina nella 50 chilometri hanno vinto Georg Piazza e Chiara Boggio. Sempre sabato nella gara più breve di 24 chilometri vittoria è andata a Lorenzo Beltrami e Veronica Maran. L’appuntamento è già fissato per il 3-4-5 maggio del 2024.