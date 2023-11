Lombardia, bando regionale da un milione di euro per atleti con disabilità

giovedì, 23 novembre 2023

Milano – E’ stato aperto il primo bando per l’erogazione di ausili e protesi degli arti inferiori e superiori a tecnologia avanzata, con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali da parte di persone con disabilità fisica.

Il sottosegretario con delega a Sport e Giovani, Lara Magoni, promotrice del bando presentato ieri nel contesto di Winter World Master Games Lombardia 2024, alla presenza di due atleti paralimpici Gabriele Lanza e Alessandro Andreoni: “La Lombardia è la prima regione in Italia ad implementare il Decreto Ministeriale del 22 agosto 2022, confermandosi per la sua attenzione nei confronti delle persone con disabilità. Con questa misura, pari a 947.504 euro, contiamo di aiutare tantissimi lombardi, dai 10 ai 64 anni, nella pratica dello sport a livello amatoriale. Sono sempre stata vicino al mondo delle abilità diverse e da qui nasce il desiderio di intervenire concretamente sul loro futuro. Lo scorso settembre, lo sport e i suoi valori sono stati inseriti all’articolo 33 della Costituzione Italiana, rendendo quindi ancora più necessaria la pratica sportiva sempre più accessibile e inclusiva”.

Con uno stanziamento di quasi un milione di euro, Regione Lombardia crea nuove opportunità in ambito sportivo e sociale per tutte le persone con abilità diverse, facilitandole nell’acquisto di protesi e ausili sportivi, purtroppo spesso molto costosi. “Una regione come la Lombardia, leader in tanti settori, deve essere leader anche nell’inclusione, considerando che, nel 2026, le Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina ci renderanno protagonisti indiscussi del panorama internazionale. Grazie a questo bando, avvicineremo alle discipline sportive tanti giovani diversamente abili e son fiduciosa che alcuni di loro potranno diventare piccoli grandi atleti olimpici”, conclude Lara Magoni.

Soggetti beneficiari: residenti in Regione Lombardia; amputato di arto e/o affetto da paraparesi o paraplegia o tetraparesi; invalido civile o in attesa di riconoscimento, se maggiorenne; dispone di certificazione ISEE e seleziona la tipologia di Isee. Ogni possibile beneficiario può richiedere uno solo dei dispositivi medici oggetto dell’avviso.

In caso di amputazione bilaterale di arto/di amputazione sopra il ginocchio, è possibile – necessario richiedere più componenti protesici nell’ambito della stessa fornitura. I soggetti interessati devono presentare la domanda di partecipazione avvalendosi della procedura bandi online di Regione Lombardia (all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it.) entro il termine perentorio di 60 giorni e precisamente alle 12 del 22 gennaio.