Lo svizzero Cologna vince la “Rampa con i Campioni” al Cermis: le classifiche 

domenica, 8 gennaio 2023

Cavalese (Trento) – Lo svizzero Dario Cologna vince la sua prima “Rampa con i Campioni“. Petter Jr Northug recupera sul finale e chiude terzo. Tra le donne successo per la svedese Anna-Karin Stromstedt. La salita dolce amara dell’Alpe del Cermis, lungo la celebre pista Olimpia III in Val di Fiemme, ha accolto questa mattina la “Rampa con i Campioni”, l’evento “open” con al via oltre 100 atleti (nelle foto © Newspower Cologna e in basso il podio femminile).

Lo svizzero Dario Cologna è stato incoronato “Re” della Rampa, sulla salita dove in passato ha conquistato ben 4 edizioni del Tour de Ski. Lo svizzero ha lasciato sgasare il norvegese Petter Jr Northug, il kazako Vladislav Kovalyov e il tedesco Ludwig Moch sulla pista Marcialonga, poi all’imbocco della salita si è portato in seconda piazza mettendo tutti in riga. L’azione di giornata è stata firmata dall’austriaco Alexander Brandner-Egger e dallo scalatore Cologna, che ad 800 metri dall’arrivo registravano un vantaggio di 30” sugli inseguitori Moch e Northug. Sul tratto finale, dove si sfiora la pendenza massima del 30%, è spuntata la bandiera rosso-crociata del fan club di Dario, con i tradizionali campanacci a scandire il ritmo. Lo stesso Cologna ha messo poi la quarta per lo sprint finale, sverniciando l’austriaco Brandner-Egger, secondo, mentre da dietro Petter Northug è risalito a “gran velocità” in apnea, chiudendo poi in terza posizione.

“È molto bello tornare, gareggiare e vincere – ha raccontato Cologna – mi sentivo molto bene. Per me essere qui è sempre una grande emozione, ho vinto quattro volte su questa salita. La prima volta nel 2009! Sono diventato anche campione del mondo in Val di Fiemme, quindi tornare qui è sempre piacevole. È anche bello vedere che ho ancora una buona forma. Spero di poter tornare anche l’anno prossimo!”.

Al via questa mattina anche Niklas Dyrhaug (9°), ex campione norvegese vincitore di due ori e un bronzo mondiali, e Friedrich Nöckler, papà dell’atleta di Coppa del Mondo Dietmar. Friedrich (classe ’53), ha perso il bastoncino sulla prima salita di Lago, ma è riuscito comunque a portare a termine la prova in 51esima posizione. Tra le donne successo per la svedese Anna-Karin Stromstedt, seguita dalla tedesca Sigrid Mutscheller e dalla kazaka Darya Ryazhko, mentre l’ex campionessa di casa Antonella Confortola ha chiuso 50.a assoluta.

LE CLASSIFICHE

Rampa 10 km, Maschile – ASD1 COLOGNA Dario SUI 31:58.0; 2 BRANDNER-EGGER Alexander AUT 31:59.2; 3 NORTHUG JR Petter NOR 32:32.9; 4 MOCH Ludwig GER 32:40.9; 5 SAETHA Morten NOR 32:50.3; 6 ARNAULT Clement FRA 33:06.6; 7 KLETTENHAMMER Patrick ITA 33:22.9; 8 AABREKK Erik NOR 33:29.9; 9 DYRHAUG Niklas NOR 33:47.5; 10 DEBERTIN Daniel GER 33:54.7

Rampa 10 km, Femminile – 1 STROMSTEDT Anna-Karin SWE 37:54.9; 2 MUTSCHELLER Sigrid GER 38:47.2; 3 RYAZHKO Darya KAZ 40:04.7; 4 DONZALLAZ Nicole SUI 42:06.8; 5 WINKLER Anne GER 43:14.0.