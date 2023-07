Lo sport entra in Costituzione, Urzì: “E’ uno dei valori da tutelare”

martedì, 18 luglio 2023

Roma – Lo sport e la crescita sportiva dei ragazzi entra in Costituzione. Oggi è stata incardinata in prima Commissione Affari Costituzionali alla Camera dei Deputati la proposta di legge costituzionale a prima firma di Antonio Iannone (FdI) e di cui sono relatore in commissione insieme all’onorevole Berruto (Pd), già commissario tecnico della nazionale italiana di pallavolo maschile.

Il testo è stato approvato in prima lettura dal Senato nella seduta del 13 dicembre 2022 e, dalla Camera, nella seduta del 4 aprile 2023. È stato poi approvata dal Senato, in seconda deliberazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, il 17 maggio scorso.

“La finalità della revisione costituzionale prevista dalla proposta di legge costituzionale – spiega Alessandro Urzì, capogruppo di Fratelli d’Italia in prima commissione Affari Costituzionali alla Camera dei Deputati – è introdurre espressamente lo sport tra i valori tutelati dalla Carta fondamentale. Il testo si compone infatti di un unico articolo, che modifica l’articolo 33 della Costituzione, aggiungendo un nuovo ultimo comma, ai sensi del quale «la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme”.

“L’obiettivo del provvedimento – continua il deputato di Fratelli d’Italia – è, quindi, quello di promuovere lo sport come valore fondante della carta costituzionale, sostenendone il ruolo educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico. Manca solo l’ultimo passaggio del testo in aula alla Camera dei Deputati e poi – conclude Urzì – sarà terminato il procedimento che aprirà le porte all’entrata in vigore della legge”.