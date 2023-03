L’Hockey Piné vola in semifinale, Pieve di Cadore sconfitta 6-3

giovedì, 9 marzo 2023

Baselga di Pinè – L’Hockey Piné vola alle semifinali dei playoff del campionato di IHL Division I. I trentini hanno battuto Pieve di Cadore nella terza e decisiva sfida dei quarti di finale per sei reti a tre. È stata quindi una partita pirotecnica all’Ice Rink, dove i ragazzi di coach Valcanover hanno mostrato tutta la loro determinazione per riuscire a strappare il pass per il prossimo atto dei playoff 2023.

Al 2’ la partita si sblocca grazie a Biasioni, su assist di Decarli. I veneti reagiscono al 24’, con il gol del pareggio firmato da Mirco Talamini. Il Piné, dal canto suo, non si fa intimorire e trova in rapida successione i gol che chiudono la partita. Bertoldi, Locatin (doppietta) e Pertoldi portano il risultato sul 5-1. Cadore, ormai prossimo alla sconfitta, ha una reazione d’orgoglio e vanno in gol Pomarè al 34’ e ancora Mirco Talamini poco più tardi. Di Luca Biasioni la sesta rete dei gialloneri.

Archiviata la vittoria contro la formazione bellunese, le tigri trentine affronteranno Chiavenna in semifinale. Le dichiarazioni post partita di Andrea Valcanover, allenatore dell’Hockey Piné: “Abbiamo fatto una grande prestazione di squadra. Volevamo vincere a tutti i costi e in campo si è visto che avevamo qualcosa in più. Ora non dobbiamo assolutamente mollare”.

Il commento di Paolo Ciurletti, team leader dei trentini: “Contro Pieve è sempre stato difficile, ma nelle ultime due partite siamo scesi in campo con la mentalità giusta. Siamo determinati e, dopo l’ultima prestazione, direi che siamo pronti per affrontare l’ultima parte di questa stagione”.