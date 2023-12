L’Hockey Piné vince in casa per 5-1 contro il Valpellice: risultati e classifica IHL Division I

domenica, 3 dicembre 2023

Baselga di Pinè – L’Hockey Piné è tornato al successo. Ieri sera all’Ice Rink i trentini non hanno deluso i propri tifosi e sono riusciti ad incamerare altri tre punti. Un risultato ampio e meritato di 5-1, quello costruito dai ragazzi di Valcanover, autori di una partita quasi perfetta, tanto in fase offensiva quanto in quella difensiva.



La gara è iniziata con un Valpellice che ha provato fin da subito ad ottenere la rete del vantaggio con Dei Poli, ma il tiro non ha trovato la gabbia difesa da Tava. Dopo una fase iniziale di studio, i gialloneri al 15’ hanno tolto le castagne dal fuoco con Decarli, autore del gol del vantaggio. Il raddoppio è giunto al 16′, con la firma di Pertoldi. Il secondo tempo ha visto i padroni di casa sempre protagonisti, grazie ai gol di Decarli al 30′ e a quello di Quirini al 34’. Il Piné non ha mollato l’osso e al 40′ ha siglato la quinta rete della partita con il proprio capitano, Colombini.



I ragazzi di Torre Pellice hanno raccolto la propria unica rete al 43′ con Malan, che ha superato l’estremo difensore delle tigri. Questa vittoria ha permesso ai trentini di riagganciare il secondo posto assieme al Vinschgau, sconfitto per un 5-2 dal Gherdeina, che si è portato a casa il secondo successo consecutivo.



Le parole piene di soddisfazione di Andrea Valcanover, coach dell’Hockey Piné: “Quella di ieri è stata una vittoria importante per la qualificazione agli ottavi di finale di Coppa Italia. È quindi un primo traguardo raggiunto. I risultati di queste ultime gare di regular season sono determinanti per la composizione dei due gironi della seconda fase. Vogliamo vincere e convincere e stiamo lavorando per questo“.

I risultati della quarta di giornata: HC Milano Devils – HC Cadore 3-7, HC Piné – Valpellice Bulldogs 5-1, – HC Gherdeina C – AHC Vinschgau Eisfix 5-2. La partita che doveva vedere protagonisti l’Ares Sport e il Chiavenna ad Aosta è stata rinviata a data da destinarsi per problemi tecnici.

La classifica: Ares Sport rimane in prima posizione con 31 punti, seguono il Vinschgau Eisfix e l’ HC Piné con 23. In terza posizione si trova l’ HC Chiavenna con 21. Il quarto posto della classifica è occupato dal Cadore con 15 punti mentre il quinto dal Gherdeina C con 12. Chiudono la classifica il Valpellice Bulldogs C con 6 punti e i Milano Devils con 0.